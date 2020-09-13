سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 13-9-2020 فى البنوك المصرية
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:29 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 13-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
عالميًا، أدى ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الكويت، إلى توقع بارتفاع عجز الميزانية العامة للسنة المالية 2020-2021 إلى 14 مليار دينار أي 46 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.
وعبر بنك الكويت المركزي عن اعتقاده أن عدم الوفاء بتعهدات الإصلاح الاقتصادي التي قطعتها الكويت على نفسها أمام المقرضين الدوليين سيجعل أي جولة تمويلية في الخارج "صعبة.
محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد، في كافة البنوك المحلية والأجنبية أمام الجنيه المصري، مقابل استقرار سعر الدينار في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.35 جنيه وللبيع 51.70.
وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدينار الكويتي للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.70 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.80 جنيه، كما تراجع الدينار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 47.94 جنيه وللبيع 51.79 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.57 جنيه وللبيع 51.66 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.72 جنيه وللبيع 51.70 جنيه، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.92 جنيه وللبيع 51.73 جنيه.
عالميًا، أدى ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الكويت، إلى توقع بارتفاع عجز الميزانية العامة للسنة المالية 2020-2021 إلى 14 مليار دينار أي 46 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.
وعبر بنك الكويت المركزي عن اعتقاده أن عدم الوفاء بتعهدات الإصلاح الاقتصادي التي قطعتها الكويت على نفسها أمام المقرضين الدوليين سيجعل أي جولة تمويلية في الخارج "صعبة.
محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد، في كافة البنوك المحلية والأجنبية أمام الجنيه المصري، مقابل استقرار سعر الدينار في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.35 جنيه وللبيع 51.70.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الأحد 13-9-2020
انخفض سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 51.66 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.83 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات تراجع الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.85 جنيه وللبيع 51.73 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.28 جنيه وللبيع 51.70 جنيه، أما في بنك مصر فسجل للشراء 48.98 جنيه وللبيع 51.73 جنيه.
أسعار الدينار الكويتي
وفي البنك الأهلي المصري تراجع الدينار االكويتي ليسجل للشراء 48.97 جنيه وللبيع 51.70 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.19 جنيه وللبيع 51.70 جنيه، كما انخفض سعر الدينار في البنك العربي الأفريقي ليسجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.66 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.80 جنيه، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 48.65 جنيه وللبيع 51.70 جنيه.
وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدينار الكويتي للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.70 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.80 جنيه، كما تراجع الدينار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 47.94 جنيه وللبيع 51.79 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.57 جنيه وللبيع 51.66 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.72 جنيه وللبيع 51.70 جنيه، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.92 جنيه وللبيع 51.73 جنيه.