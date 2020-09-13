سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 13-9-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الأحد 13-9-2020





انخفض سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 51.66 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.83 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات تراجع الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.85 جنيه وللبيع 51.73 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.28 جنيه وللبيع 51.70 جنيه، أما في بنك مصر فسجل للشراء 48.98 جنيه وللبيع 51.73 جنيه.





أسعار الدينار الكويتي





وفي البنك الأهلي المصري تراجع الدينار االكويتي ليسجل للشراء 48.97 جنيه وللبيع 51.70 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.19 جنيه وللبيع 51.70 جنيه، كما انخفض سعر الدينار في البنك العربي الأفريقي ليسجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.66 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.80 جنيه، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 48.65 جنيه وللبيع 51.70 جنيه.



وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدينار الكويتي للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.70 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.80 جنيه، كما تراجع الدينار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 47.94 جنيه وللبيع 51.79 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.57 جنيه وللبيع 51.66 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.72 جنيه وللبيع 51.70 جنيه، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.92 جنيه وللبيع 51.73 جنيه.