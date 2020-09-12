الأمن اللبناني يوضح حقيقة اندلاع حريق ثالث بمرفأ بيروت

نفت السلطات الأمنية في لبنان، مساء اليوم، ما تردد عن اندلاع حريق ثالث في مرفأ بيروت، بعد تصاعد سحب دخانية.وأوضح مسؤول أمني من فوج إطفاء بيروت أن الدخان الأبيض ناجم عن تبخر المياه وعمليات تقليب مخلفات الحريق.، فيما لاتزال فرق الإطفاء تواصل عمليات التبريد وليس هناك خطر والنيران محصورة.وأشارت المصادر الأمنية إلى أن ما حدث بالمرفأ ليس حريقًا جديدًا إنما «أفران» من بقايا الحريق السابق يجري تبريدها وسيارات الإطفاء لم تغادر المرفأ منذ أيام.وكان حريق ثان اندلع منذ أيام في مرفأ بيروت وذلك بعد انفجار بيروت الدامي الذي وقع مطلع أغسطس الماضي وتسبب في مقتل أكثر من 190 شخصا وإصابة الآلاف.