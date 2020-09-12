كريم عبدالعزيز وأحمد مكي أبطال «الاختيار 2»

أعلن المخرج بيتر ميمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تقديم الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» بموسم رمضان 2021.ومن المقرر أن يؤدي دور البطولة في «الاختيار 2» النجمين أحمد مكي وكريم عبدالعزيز، وهو ومن تأليف هاني سرحان وإنتاج شركة «سينرجي».وعرض الجزء الأول عرض من مسلسل «الاختيار» في موسم رمضان 2020 وحقق نجاحا جماهيريا باهرا، وشارك في بطولته الفنان أمير كرارة وأحمد العوضي وتناول سيرة الشهيد أحمد المنسي.