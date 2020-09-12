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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف تغلق ضريح «ابن حجر العسقلاني» وتحيل واقعة فتحه للتحقيق

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:40 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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أغلقت مديرية أوقاف القاهرة ضريح «ابن حجر العسقلاني» بمنطقة الإمام الشافعي بالقاهرة، وسلمت المفاتيح إلى ديوان عام الوزارة، بعد مخالفة التعليمات، واستغلال تقصير العامل المكلف بالإشراف عليه، ومخالفة إجراءات الوقاية من كورونا، وتنظيم مجلس قراءة به ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك تعقيبا على ما نشرته «الدستور» بعد فتح وفد من العلماء والدعاة، الخميس الماضي، ضريح «ابن حجر العسقلاني» بمنطقة الإمام الشافعي، وإقامة مجلس قراءة به.

من جانبه، أعد رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع، مذكرة بالأمر وتم إحالتها للتحقيق سواء بشأن من تسبب في فتح الضريح أو سمح به أو شارك فيه من أي من العاملين بالوزارة.

وأشار «طايع» إلى أن الضريح ليس مسجدا ولا ملحقا بمسجد ولا تقام به شعائر الصلوات الراتبة ولا صلاة الجمعة، وقد تم إحالة المسئول عن الإشراف على الضريح ومن شارك من العاملين بالوزارة للتحقيق.

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