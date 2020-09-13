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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتصال بين ماكرون ورئيس النواب الليبى دون التوصل لحلول حاسمة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:18 ص
ماكرون و نبيه برّي
ماكرون و نبيه برّي
محمد عمر
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كشفت مصادر لبنانية عن اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس مجلس النواب نبيه برّي دون التوصل إلى حلّ بعض الملفات ما يعرقل تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن نبيه برّي يتمسك بتولي الشيعة وزارة المالية، بينما يرفض ماكرون هذا الأمر، وذلك وفق قناة LBCI اللبنانية.

وأوضحت المصادر أن الثنائي الشيعي حزب الله بزعامة حسن نصر الله وحركة أمل بزعامة بري ما زالا على موقفهما ولن يقبلا بالتنازل عن حقيبة المال، كما أنّ بري متمسك بتسمية من يشغلها، مؤكدًا وفقًا للمصادر ذاتها أن المسألة لا تتعلق بحركة "أمل"، بل بالطائفة الشيعيّة ككل.

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