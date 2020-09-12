رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يتواصل عبر «زوم» مع أبنائه العاملين بالسعودية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:28 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
ماريان رسمى
طباعة
التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع أبنائه العاملين بالمملكة العربية السعودية، عبر تطبيق «زوم»، بمناسبة عيد النيروز، وألقى قداسته محاضرة بعنوان «النيروز قصة جهاد ونعمة».

تولى تنظيم اللقاء نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمسؤول عن أبنائنا بالسعودية.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد النيروز وهو عيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء، والذي يقابله في الشهور القبطية يوم «1 توت»، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وائل غنيم: «‏نفسي النصابين بتوع الجزيرة يتبنّوا معارض قطري يطالب بإسقاط تميم»

الصحة: 20 وفاة و148 إصابة جديدة بكورونا

في افتتاح الدوري الإنجليزي.. صلاح يحتفل بـ«الهاتريك» على طريقة مؤمن زكريا

بالأسماء.. المؤبد لـ بديع و11 آخرين والمشدد 3 سنوات لـ 57 متهما في أحداث اقتحام قسم العرب

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

الصحة: 20 وفاة و148 إصابة جديدة بكورونا

وزيرة الصحة توجه بعلاج الطفلة «مكة» على نفقة الدولة

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

اليابانية أوساكا تفوز ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدربه سيميونى بفيروس كورونا

صلاة الجنازة على المخرج علي رجب (فيديو)

«كامب البرلس».. مشروع شبابى ينظم رحلات سياحية لكفر الشيخ

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

«المغربى» و«رجب» يتألقان فى أمسية «القدس فى الشعر العربى» بالأقصر

حفل رباعى أوتار المانسترلى بالمنيل.. الليلة

«بير سكران» لـ أحمد عبدالعزيز.. من بيوت الغواني إلى يحيا سعد

«أسرارالأحجار».. فتنة وجمال وسحر الأحجار الكريمة