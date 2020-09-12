البابا تواضروس يتواصل عبر «زوم» مع أبنائه العاملين بالسعودية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع أبنائه العاملين بالمملكة العربية السعودية، عبر تطبيق «زوم»، بمناسبة عيد النيروز، وألقى قداسته محاضرة بعنوان «النيروز قصة جهاد ونعمة».تولى تنظيم اللقاء نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمسؤول عن أبنائنا بالسعودية.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد النيروز وهو عيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء، والذي يقابله في الشهور القبطية يوم «1 توت»، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.