الكشف على 64 من راغبي الترشح لانتخابات نواب 2020

أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إجراء الكشف الطبي على 64 من راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم اليوم، في ثانى أيام الكشف على راغبي الترشح لانتخابات 2020 والتى سيبدأ التقديم لها من يوم 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر.أضاف وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، أن عدد الذين أجروا الكشف حتى اليوم خلال أول يومين، 90 من راغبى الترشح، مشيرًا إلى أن الكشف الطبي يبدأ يوميًا من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً وذلك بمستشفيات المنصورة الدولى والسنبلاوين و⁩دكرنس العام وبلقاس وميت غمر المركزى، بالإضافة للمجلس الطبى العام بالمنصورة.وأشار إلى أنه يجب على الراغب في إجراء الكشف الطبى أن يكون بحوزته بطاقة الرقم القومى سارية مع صوره لها حيث يتم الاطلاع على الأصل وتسليم الصورة و6 صور شخصية الخلفية بيضاء 4×6، إضافة إلى دخول الراغب فى الترشح على الموقع الذي تم الإعلان عنه وهو:وتسجيل البيانات الخاصة بالمرشح وإحضار الوصل الدال على التسجيل.وشدّد على قيام إدارة المستشفيات باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين على ان يكون الأماكن المخصصة للكشف الطبي له مسارات خاصة وبعيدًا عن أماكن العزل بالمستشفى.كما أعلن وكيل الوزارة بان الكشف عبارة عن كشف عن الصحة العامة بالاضافة لكشف نفسي وتحاليل وسيكون هناك تحليل للمخدرات والمسكرات بالمعمل المشترك بالمنصورة، مضيفًا أنه على الراغب فى الكشف الطبى إحضار فيزا والتي سيتم السحب منها لرسوم الكشف وهى مبلغ 2850 جنيهًا وإذا لم يكن هناك فيزا سيتم الدفع بالخزينه مع 5% عمولة بقيمة 142.5 جنيه على مبلغ الكشف.