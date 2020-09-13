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الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 13-9-2020 بالبنوك المصرية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:51 ص
الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في تعاملات بداية الأسبوع بعد عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، ليسجل الدولار15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

ويقدم موقع "الدستور" لقرائه سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأحد 13-9-2020، بالتزامن مع تعاملات بداية الأسبوع، في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.

واستقر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري على المستوى المحلي، بعد أن شهد انخفاضًا مستمرًا الأيام الماضية، حيث يهتم الكثير من المواطنين بأسعار العملات العالمية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يتحكم في معظم أسعار السلع الأساسية.

وعلى صعيد آخر تمتلك مصر حوالي 38.366 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2020 كرصيد احتياطي من النقد الاجنبي، الذي ارتفع مقارنة بـ38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020 بارتفاع نحو 51 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ويعد المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى المصري جيدا، حيث يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر.

وكانت العملة الأمريكية قد سجلت أعلى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات بفعل مخاوف من اتجاه الأسواق العالمية نحو تراجع جديد.

سعر الدولار اليوم الأحد 13-9-2020 فى البنوك المصرية


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.

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