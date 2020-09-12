العراق يسجل أقل عدد وفيات بكورونا منذ شهر

أعلن العراق اليوم السبت، تسجيل 60 حالة وفاة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وهي أقل حصيلة يومية للوفيات منذ شهر.وارتفع بذلك عدد حالات الوفاة بكورونا في العراق إلى 7941، حسب بيان لوزارة الصحة، ويزيد عدد الوفيات المسجلة اليوم بسبع حالات عن أدنى معدل وفيات يومي سجله العراق خلال الأسابيع الماضية وكان ذلك في 13 أغسطس الماضي بواقع 53 حالة.وقالت الوزارة إن مختبراتها فحصت اليوم 18949 حالة يشتبه باصابتها بمرض (كوفيد-19) وسجلت 4106 إصابات جديدة ليرتفع الاجمالي إلى 286778.في المقابل، سجل العراق 3887 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الاجمالي إلى 221283 بما يشكل 77.2 في المائة من عدد المصابين.إلى ذلك، أكد مسؤول بوزارة الصحة عدم تعاقدها مع أي شركة عالمية منتجة للقاح كورونا.وقال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبدالأمير لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "وزارة الصحة لم تتعاقد مع أي شركة عالمية منتجة للقاح فيروس كورونا".وأضاف "لا يمكن التعاقد مع أي شركة الا بعد الانتهاء من جميع مراحل التجارب على اللقاح، ويكتسب اعتمادا من منظمة الصحة العالمية ويحصل على إجازة الـ FDA".ويفرض العراق منذ 16 أغسطس الماضي حظرا جزئيا طيلة أيام الأسبوع من الساعة العاشرة مساء ولغاية الخامسة فجرا.وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي يرأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخرا السماح باعادة افتتاح المطاعم مع مراعاة الشرورط الوقائية، واستئناف الدوام في مؤسسات الدولة بنسبة 50 بالمائة، واستئناف الأنشطة الرياضية والشبابية، وفتح المنافذ الحدودية البرية أمام الحركة التجارية حصرا طيلة أيام الأسبوع.ودخل قرار فتح المطاعم اليوم حيز التنفيذ.وفي 26 أبريل غادر فريق طبي صيني العراق بعد أن أمضى فيه 50 يوما، نقل خلالها الكثير من الخبرات الصينية للكوادر الصحية العراقية وقام بانشاء المختبر البيولوجي الجزيئي، والمختبر الفرعي لمدينة الطب وساهم بزيادة قدرات العراق المختبرية والتشخيصية لمجابهة مرض (كوفيد-19).