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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«تويتر» يتخذ إجراءً جديدًا ضد ترامب

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:08 م
ترامب
ترامب
وكالات
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اتخذ موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إجراءً جديدًا ضد الرئيس دونالد ترامب، بسبب تغريدة دعا فيها الناخبين في ولاية كارولاينا الشمالية للتصويت مرتين في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ووضع "تويتر" على تغريدة ترامب علامة تنص على أنها تخالف معايير الموقع الخاصة بـ"النزاهة المدنية والانتخابية"، إذ تشجع الناخبين على احتمال التصويت مرتين.

وفي تغريدة منفصلة، حذر الفريق الخاص بالسلامة في "تويتر" من أن التصويت مرتين يعد أمرًا غير قانوني في كارولاينا الشمالية.

ولم يمنع الموقع الوصول إلى التغريدة، بدعوى أنها قد تشكل موضع اهتمام اجتماعي، لكنه فرض قيودًا على التعامل معها، ما يمنع إعادة نشرها دون تعليق والإعجاب بها والرد عليها.

وناشد ترامب سكان الولاية في التغريدة المنشورة على حسابه اليوم السبت التصويت عبر البريد، ثم التوجه إلى مراكز الاقتراع والتأكد مما إذا كانوا صوتوا، والتصويت مجددًا إن لم يحدث ذلك.

وأعرب ترامب مرارًا عن معارضته للتصويت عبر البريد في الانتخابات القادمة، محذرًا من التلاعب المحتمل بنتائج التصويت.

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