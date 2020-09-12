معتز عبدالفتاح: مجلس الشيوخ بيت خبرة وساحة لحكماء الوطن

أكد الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، أنه متفائل بأن المعينين من الرئاسة في مجلس الشيوخ سيكونون إضافة حقيقية لمصر.وقال خلال حديثه في الصالون السياسي الخامس لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول دور مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية المصرية، إن مجلس الشيوخ بيت خبرة وساحة لحكماء الوطن.وأشار إلى أنه يتمنى أن يدعم مجلس الشيوخ البحث العلمي والباحثين ومراكز الدراسات، ويتم تخصيص أموال لتمويل الأبحاث لحل المشكلات والأزمات التي تتعرض لها مصر.