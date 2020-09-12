تنسيقية الأحزاب: «بيئة آمنة للمرأة» ضمن دراسات نوابنا داخل «الشيوخ»

قال محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نواب التنسيقية داخل مجلس الشيوخ يتبنون عدد من القضايا والأفكار داخل المجلس، منها خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي والتحريض على العنف، من خلال دراسة ومبادرة أعدوها مسبقا.وأوضح عزمي، خلال كلمته فى الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان " دور مجلس الشيوخ" أن نواب التنسيقية يدرسون عدد من القضايا أيضا منها الإصلاح الضريبي وعدم الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى تحقيق بيئة آمنة للمرأة المصرية، وتناول قضايا الأمن المائي، كذلك إشراك مؤسسات المجتمع المدني والتشارك الحقيقي لمؤسسات المجتمع المدني، ومساعدة الدولة.