وصول أسرة المخرج علي رجب لإلقاء نظرة الوداع عليه (صور)

وصلت، منذ قليل، أسرة المخرج الراحل علي رجب، لإلقاء نظرة الوداع عليه بمنزل صديقه الشاعر أحمد شتا بالمنيل، قبل تجهيز جثمانه استعدادًا لدفنه بمقابر الأسرة في البساتين.وأظهرت الصور عدم تمالك الأسرة لأنفسهم من البكاء، وسط حضور عدد من أصدقاء المخرج الراحل وغياب ملحوظ من قبل الفنانين.وكان قد رحل عن عالمنا عصر، اليوم السبت، المخرج علي رجب، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 56 عاما.