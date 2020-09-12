غدًا.. قافلة طبية لسكان الفرافرة في الوادى الجديد

يستقبل مستشفى الفرافرة المركزي، صباح غد الأحد، قافلة طبية مجانية لخدمة سكان واحة الفرافرة والقرى التابعة لها.وأعلن وكيل وزارة الصحة في محافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، مساء اليوم السبت، وجود قافلة طبية مجانية لخدمة سكان المركز لمدة أسبوع متواصل تضم 9 تخصصات طبية، هي "الأسنان- الجراحة العامة– أنف وأذن وحنجرة– جلدية– باطنية– أطفال– عظام–نساء وتوليد– الرمد".وقال وكيل وزارة الصحة، إن القافلة ستقدم خدماتها بالمجان، متضمنة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج والدواء بالمجان من يوم 13 سبتمبر، وحتى يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر، من خلال أطباء المنطقة الجنوبية العسكرية.ولفت محروس، إلى أنه جرى الانتهاء من تجهيز مواقع العمل والعيادات والمستلزمات الطبية لاستقبال الحالات المرضية من مواطني المركز وقراه، في إطار خطة الدولة والحكومة للوصول بالخدمات الطبية للمناطق النائية والبعيدة.