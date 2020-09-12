سوهاج تطلق كتاب «مشاهير وأعلام المحافظة»

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة سوهاج، الطبعة الأولى من كتاب «مشاهير وأعلام محافظة سوهاج» مشتملًا على أهم أسماء المشاهير منذ العصر الفرعوني، حرصًا من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على توثيق دور أبنائها البارزين بمختلف المجالات على مر التاريخ.من جهتها، قالت منى عبدالشافي عبد الرحمن، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الكتاب يضم أسماء مشاهير بارزين على المستويين القومي والمحلي من أبناء سوهاج من أول الملك (مينا) موحّد القطرين وصاحب التاجين، ومؤسس أول حكومة مركزية في التاريخ، إلى صاحب أشهر صورة يوم النصر العظيم فوق خط بارليف البطل عبدالرحمن القاضي.وتابعت «عبدالشافي»: «يضم الكتاب ثلاثة أبواب: الأول أعلام تاريخية من بينها: الملك مينا، ذو النون المصري، رفاعة الطهطاوي، الشيخ مصطفى المراغي، القاريء محمد صديق المنشاوي، الشيخ محمد سيد طنطاوي، الشيخ علي يوسف، السياسي عبدالله أحمد فواز وغيرهم، بينما الثاني: أعلام فنية وأدبية من بينها: الفنان حمدي أحمد، الفنان جورج سيدهم، الأديب عبدالعال الحمامصي، الشاعر فولاذ عبدالله الأنور، الشاعر أوفى الأنور، القاص فاروق حسّان، الإعلامي أحمد موسى وغيرهم، والأخير جاء بعنوان «أعلام سياسية وإعلامية» أبرزها: محمد خليل المزلاوي، عائلة ساويرس، النبوي المهندس، محمد عبدالحميد رضوان، عمر عبدالآخر، وآخرون».وأضافت: «من أبرز ما تتضمنهم المرجع عن بعض أعلام سوهاج من الراحلين: عبدالله أحمد فواز رئيس تحرير جريدة (كوكب الشرق) لسان حال حزب الوفد الناطق، كاتب سياسي ومجاهد وفدي، الذي تزوج أمينة هانم يكن بنت الشاعر المعروف وليّ الدين يكن».