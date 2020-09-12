رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سوهاج تطلق كتاب «مشاهير وأعلام المحافظة»

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:11 م
كتاب مشاهير وأعلام
كتاب مشاهير وأعلام المحافظة
نعمات مدحت
طباعة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة سوهاج، الطبعة الأولى من كتاب «مشاهير وأعلام محافظة سوهاج» مشتملًا على أهم أسماء المشاهير منذ العصر الفرعوني، حرصًا من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على توثيق دور أبنائها البارزين بمختلف المجالات على مر التاريخ.

من جهتها، قالت منى عبدالشافي عبد الرحمن، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الكتاب يضم أسماء مشاهير بارزين على المستويين القومي والمحلي من أبناء سوهاج من أول الملك (مينا) موحّد القطرين وصاحب التاجين، ومؤسس أول حكومة مركزية في التاريخ، إلى صاحب أشهر صورة يوم النصر العظيم فوق خط بارليف البطل عبدالرحمن القاضي.

وتابعت «عبدالشافي»: «يضم الكتاب ثلاثة أبواب: الأول أعلام تاريخية من بينها: الملك مينا، ذو النون المصري، رفاعة الطهطاوي، الشيخ مصطفى المراغي، القاريء محمد صديق المنشاوي، الشيخ محمد سيد طنطاوي، الشيخ علي يوسف، السياسي عبدالله أحمد فواز وغيرهم، بينما الثاني: أعلام فنية وأدبية من بينها: الفنان حمدي أحمد، الفنان جورج سيدهم، الأديب عبدالعال الحمامصي، الشاعر فولاذ عبدالله الأنور، الشاعر أوفى الأنور، القاص فاروق حسّان، الإعلامي أحمد موسى وغيرهم، والأخير جاء بعنوان «أعلام سياسية وإعلامية» أبرزها: محمد خليل المزلاوي، عائلة ساويرس، النبوي المهندس، محمد عبدالحميد رضوان، عمر عبدالآخر، وآخرون».

وأضافت: «من أبرز ما تتضمنهم المرجع عن بعض أعلام سوهاج من الراحلين: عبدالله أحمد فواز رئيس تحرير جريدة (كوكب الشرق) لسان حال حزب الوفد الناطق، كاتب سياسي ومجاهد وفدي، الذي تزوج أمينة هانم يكن بنت الشاعر المعروف وليّ الدين يكن».

موضوعات متعلقة

«تصالح طرف ومحامي الزمالك».. تفاصيل التحقيقات مع صالح جمعة

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. تخفيض السعر بـ23 محافظة

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

في افتتاح الدوري الإنجليزي.. صلاح يحتفل بـ«الهاتريك» على طريقة مؤمن زكريا

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة توجه بعلاج الطفلة «مكة» على نفقة الدولة

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

الأوقاف تعلن افتتاح 71 مسجدًا.. الجمعة

إنفوجراف

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

«كامب البرلس».. مشروع شبابى ينظم رحلات سياحية لكفر الشيخ

وصول أسرة المخرج علي رجب لإلقاء نظرة الوداع عليه (صور)

العثور على حطام سفينة نازية غرقت قبالة السواحل النرويجية

1400 إجراء للحماية الاجتماعية فى العالم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

إشارة مرور

سوهاج تطلق كتاب «مشاهير وأعلام المحافظة»

أَبِى، يَا أَبِى

انطلاق حفل افتتاح معرض «اسكتش» بجاليري بهلر (صور)