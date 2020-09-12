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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تدرس إنشاء أحزمة خضراء حول المشروعات القومية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:55 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور أحمد عبدالدايم، رئيس بحوث الأشجار الخشبية والغابات بمركز البحوث الزراعية، إن الوزارة قدمت دراسات لإنشاء مصدات الرياح والأحزمة حول الأراضي القديمة في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة ضمن المشروعات القومية، خاصة بعد خطط استصلاح مليون ونصف فدان في الصحراء الغربية و٥٠٠ ألف فدان في توشكى لحماية الأراضي بالعطاء النباتي وزيادة إنتاجيتها.

وقال «عبدالدايم» في تصريحات لـ«الدستور» إن مشروع توشكى من أهم المشروعات القومية التي تعتمد على المياه العذبة وتجود في أراضيها المانجو والجوافة والنباتات الطبية والعطرية وتحتاج إلى غطاء نباتي، وقد تقدمنا بتصميم خرائط بنظام الزراعة المختلطة بالغابات متضمنه زراعة ٥٠٪ أشجار مرتفعة من المساحة بهدف التغلب على درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة التي تصل إلى ٢٢ درجة في شهر سبتمبر وأوصينا بتنفيذ مصدات للرياح والاخزمة الوقاية للأراضي.

وأشار إلى أنه تقدم بدراسة لعمل خزام أخضر حول العاصمة الإدارية من خلال ٣ لـ٧ صفوف من الأشجار عكس اتجاه الرياح، لتوفير ٤٠٪ من الطاقة المستهلك داخل العاصمة الإدارية، نظرا لما تحدثه الأشجار من تغير لحركة الرياح والحرارة والرطوبة في المنطقة باعتبارها صحراوية.

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