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السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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5 أرقام قياسية لـ محمد صلاح بعد «هاتريك» ليدز
السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:47 م
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قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نظيره ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي " بريميرليج"، موسم 2020-2021.
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