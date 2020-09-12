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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

أول مكالمة بعد التطبيع .. وزير الخارجية الإسرائيلي يتحدث هاتفيًا مع نظيره البحريني

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:44 م
جابي اشكنازي
جابي اشكنازي
سارة شريف
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أفات تقارير عبرية مساء اليوم السبت، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكنازي تحدث مع نظيره البحريني د.عبد اللطيف بن راشد الزياني، وهنأ كل منهما الآخر على الإعلان على اتفاقية السلام بين البحرين وإسرائيل وناقشا دفع العلاقات بين البلدين بعدة مجالات، وذلك من منطلق خدمة المصالح المشتركة، التي من شأنها أن تعزز الاستقرار والسلام في المنطقة.

وفي وقت سابق قال مسئول في وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليقا على الاتفاق "سنعمل على فتح سفارة في البحرين بأسرع وقت".

وأعلن أمس أنه بالاضافة إلى إقامة سفارات وتعيين سفراء بين البلدين بعد إعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كلا البلدين وافقوا على تسيير طائرات مباشرة بينهما وعن مشاريع تعاون مشتركة بعدة مجالات.

واستجابت البحرين لدعوة الرئيس ترامب الانضمام إلى إسرائيل والإمارات في مراسم توقيع اتفاق السلام بينهما في البيت الابيض الثلاثاء القادم.

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