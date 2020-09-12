ميليشيات الحوثي تستهدف حيًا سكنيًا في مأرب بثلاثة صواريخ

استهدفت ميليشيا الحوثي، مساء السبت، بثلاثة صواريخ حيًا سكنيًا في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، وذلك وفق قناة العربية الإخبارية دون ذكر المزيد من التفاصيل.واستهدفت ميليشيا الحوثي، في وقت سابق، حيًا سكنيًا في مدينة مأرب بصاروخ بالستي، خلف قتلى ومصابين بينهم نساء وأطفال.وقال شهود عيان، إن الصاروخ الذي سقط في حي الشركات، أوقع ضحايا، وتسبب بدمار واسع، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا.وتشن ميليشيا الحوثي بين الحين والآخر صواريخ بالستية تستهدف المدنيين في محافظات اليمن، الآمر الذي يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية.