الـ«share الملعون».. كيف يقع المصريون فريسة للتسول الإلكتروني؟

◘ ادعاء المرض بـ«الحنّة»

◘ المتسولة المليونيرة !

◘ التحرّي قبل الـ share

«UP».. حرفان يناشدان الجميع بالمشاركة لمنشورات الاستغاثة على «فيس بوك»، صاحبهما يظل يكرر تعليقاته لعلّ وعسى أن يجد أذنًا صاغية تستمع لمشكلته التي غالبًا ما تكون لحالات إنسانية طفل مريض مسن في حاجة لعناية، ليسارع الجميع بالمشاركة الوجدانية بضغطة ذر على «share»، لربّما يصل صوت المستغيث إلى المسؤولين.بالفعل هناك حالات تستحق الدعم والمساعدة، وبالتالي تستحق "المشاركة" عبر فيس بوك لتصل حالتها للمسئولين وأهل الخير، إلا أن هناك كثير من تلك المنشورات تمثل في الواقع حالات تدّعي العوز وتمارس التسول كمهنة، وذلك لجمع المال دون مجهود عن طريق كسب تعاطف المواطنين بكل الحيل الممكنة مثلما حدث في واقعة طفل قصر النيل، أمس، الذي انتشرت صورته على وسائل التواصل محققة كم هائل من أعداد المشاركات، داعية إلى مساعدته ليتضح بعد وصول فريق التدخل السريع أنه طفل محترف للتسول، ويجمع منه يوميًا قرابة نحو 1000 جنيه.هناك حالات خَادعة منتشرة عبر منصّات السوشيال ميديا التي تنجح كثيرًا في كسب تعاطف أفراد الشعب المصري وهي ليست بالقليلة والتي استطاعت «الدستور» التواصل مع بعض المواطنين الذين وقعوا فريسة لخداع مثل هذه "البوستات" التي تضمنت توسلات للمساعدة، سواء كانت خاصة بإنقاذ حالات مرضية أو حالات يعوزها المال.فهذه السيدة ميرنا محمد، المقيمة بحي المعادي بالقاهرة تروي أنها شاهدت على أحد "الجروبات" صور وفيديو لسيدة تفترش الشارع تمسك بعصاه وتدّعى عدم القدرة على المشي والإصابة بمرض السكر، وتسبّبه لها في القدم السكري الذي أدى إلى تورم وإحمرار شديد في القدم، إضافة إلى الادعاء بإصابتها بمرض الاستسقاء الذي ظهر من خلال انتفاخ بطنها بصورة كبيرة.سردت تلك السيدة، كما تقول ميرنا في الفيديو المنتشر على منصات السوشيال، قصتها زاعمة أن زوجها تركها هي وأطفالها واستولى على شقتها وتزوج بصديقتها، وبسبب ضيق سبل العيش اضطرت إلى ترك أطفالها لدى جيرانها لتربيتهم، وأصبحت تبيت في الشارع، وكان سردها مصحوبًا ببكاء ونحيب ودموع هيستيري ثم طلبت المساعدة لكي يمكنها العلاج وتوفير شقة لتعيش بها مع أطفالها الذين حرمت منهم كما ادعت.تقول ميرنا: "بعد أن رأيت الفيديو تأثرت كثيرًا بالسيدة، وقررت البحث عنها لمساعدتها"، فالفيديو حسبما تروي جعلها تبكي بكاءً هيستيريًا تعاطفًا مع حال السيدة.بالفعل استطاعت ميرنا الوصول لمكان هذه السيدة، وقالت "شعرت أن تلك فرصتي لعمل الخير مع سيدة رأيتها بمثل هذا الاحتياج، وقدمت مساعدة مالية لها كما طلبت: «عرضت عليها تقديم المساعدات الطبية باصطحابها إلى إحدى المستشفيات للعلاج إلا أنها كانت تتهرب من فكرة الذهاب إلى المستشفى، قاصرة طلبها في تقديم المساعدة من خلال الحصول على النقود»، مضيفة أن السيدة طلبت منها رقم هاتفها للتواصل معها وبالفعل لم تتردد ميرنا في تسجيله لها.وتتابع "طلبت من فرق التدخل السريع انتشال السيدة من الشارع وأخبرتها بمجيئهم إليها إلا أن السيدة استطاعت أن تتهرب من الذهاب معهم بحجج صدقتها بالبداية"، لتفاجئ ميرنا حسبما قالت باتصال هذه السيدة بها مرة أخرى، وطلبها مقابلتها للحصول منها على مزيد من النقود، لدفعها إيجار شقة ادّعت أن أحد الجيران قاموا بتوفيرها لها، لكن بسعر مخفض نسبيًا وإذ بميرنا تتعاطف معها، وتقابلها لإعطائها قيمة الإيجار (400 جنيه).وتوالت طلبات هذه السيدة من ميرنا، وفي كل مرة تضعف ميرنا أمام طلباتها، ظنًا منها أنها بالفعل محتاجة وتعطيها النقود إلى أن اتصلت بها في وقت متأخر من الليل بعد عدة أيام، لتفاجئها بأنها على وشك الولادة، ومتواجدة بإحدى المستشفيات وحاجتها الشديدة للمساعدة: «سارعت بالذهاب إلى المستشفى إلا أنني اكتشفت من الأطباء أنها ليست عاجزة كما ادعت، كما أنها ليست مصابة بالسكر، ولا بمرض الاستسقاء بل أن هذا الاستسقاء ما كان إلا حمل كما أثبتت تحاليل الدم تعاطيها للمواد المخدرة، أما عن احمرار قدميها فهو عبارة عن حنة قد طلتها لتمثيل الدور وأرجح الأطباء أن تكون هذه السيدة قد حملت سفاحًا نتيجة عدم معرفتها بأب الجنين الذي سقط في رحمهما نتيجة تعاطيها المواد للمخدرة.تقول ميرنا عن تلك القصة "كانت درسًا لي تعلمت منه كثيرًا وأول ما استفدت منه أن أتأكد أولًا قبل تقديم المساعدة من أحقية الشخص في الحصول عليها أم لا، بل واللجوء إلى القنوات الشرعية للمساعدة مثل الجمعيات الخيرية الشهيرة التي تعمل تحت إشراف الدولة.واقعة أخرى كان شاهد عليها أحمد علي بكفر الشيخ الذي يرويها لـ"الدستور" أنه حين رأى "بوستات" تم تداولها عبر فيس بوك، داعية إلى إغاثة سيدة عجوز تفترش الطرقات باديًا عليها علامات المرض، كان هو ضمن آلاف من أصحاب التعليقات المتعاطفة مع هذا المنشور، بل وسارع بالتحرّي عن مكان هذه السيدة لتقديم المساعدة.كان أول ما فكر به أحمد هو الاتصال بفرق التدخل السريع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أيضًا نتيجة إدراكه سرعة تحركهم وجدواها بشكل كبير، وبالفعل حضرت فرقة التدخل كما قال أحمد إلى مقر تواجد السيدة ليكتشفوا جميعًا عن طريق الصدفة امتلاكها عقار سكني يقدر بملايين الجنيهات واعتيادها التسول بهذه المنطقة يوميًا منذ سنوات.محمد رزق أحد أعضاء فريق أطفال بلا مأوى والمنسق وحدة غرب القاهرة 2 يقول طبيعة عملنا تتم من خلال تقسيم المحافظات إلى مناطق، وكل منسق هو المسؤول عن منطقته، وبحكم عملنا نقوم بمسح كامل للمنطقة المسؤولين عنها، والحالات الموجودة بها والتي تحتاج إلى مساعدة، لذا فـ الحالات التي تنتشر على فيس بوك أغلبها نكون بالفعل قد توجهنا إليها بتقديم المساعدة ونعرفها جيدًا، إلا بعض الحالات القليلة منها، موضحًا أن كثيرًا من تلك الحالات التي يتم تداولها على مواقع التواصل تكون لأشخاص محترفين للتسول.ويتابع أنه على سبيل المثال في منطقته التي تضم حي شبرا والزمالك ورمسيس وغمرة، يوجد بمنطقة خلوصي بحي شبرا مجموعة من الأطفال احترفوا التسول عن طريق خلعهم الملابس موضحًا أنهم بالفعل سبق وأن توجهوا لهم بالبداية للإنقاذ وتقديم العون من بطاطين وغذاء وخلافه، إلا أنهم اكتشفوا بعد ذلك احترافهم المهنة وخلعهم الملابس نهارًا لممارسة التسول وارتدائها ليلًا عقب انتهائهم من مهمتهم تلك.لا ينتهي الأمر عند ذلك، بل أكد السيد أن من الغريب أن هؤلاء الأطفال قد لقنوا معلومات واحدة وصلت إلى بياناتهم الشخصية، موضحًا أنه صادف طفلًا وجمع بياناته في الوقت الذي صادف زميله أيضًا في منطقة أخرى طفلًا بنفس جميع هذه البيانات ما يدل على التلقين الواضح من قبل مَن قام بتسريح هؤلاء الأطفال، مناشدًا بضرورة توخي المواطنين عمل "الشير" لجميع هذه المنشورات التي تضم طلبات العون إلا قبل التأكد من صدقها موضحًا أنه أحيانًا يكفي للمواطن أن يقرأ التعليقات أسفل "البوست" التي توضح أن هناك أشخاصًا قد ذهبوا إلى تلك الحالات واكتشفوا خداعها، وذلك قبل أن يتورط المواطن في عمل (share) الذي قد يسبب وصول مساعدة لشخص لا يستحق.أما عن محاولة الفريق لضم هؤلاء الأطفال إلى أي من دور الرعاية، قال السيد لـ«الدستور» إن محترفي التسول يرفضون تمامًا الاستجابة إلى طلبات الفريق بضمهم إلى دور الرعاية، لذا فـ الحل الوحيد لهم هو تدخل الشرطة، مضيفًا أنهم بدورهم كفريق إغاثة يرفعوا دائمًا تقارير إلى الجهات المختصة، التي توضح طبيعة ككل حالة داخل كل منطقة.