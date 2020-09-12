فرنسا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في الإصابات اليومية بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل 10561 حالة إصابة جديدة.. مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في رقم قياسي جديد مع تجاوز الإصابات حاجز العشرة آلاف للمرة الأولى.وكان الرقم السابق المسجل هو 9843 إصابة جديدة يوم الخميس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.