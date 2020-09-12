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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

«عائلة محظوظة».. جائزتان في غضون أشهر تغير حياتها

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:38 م
من سيربح المليون
من سيربح المليون
وكالات
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أصبح مدرس التاريخ، دونالد فير، أول شخص ينال الجائزة الكبرى في مسابقة "من سيربح المليون" بالنسخة البريطانية، للمرة الأولى منذ 14 عامًا، لكن القصة ليست هنا فحسب.

فقبل أشهر معدودة، نال شقيقه دافيث مبلغ 500 ألف جنيه إسترليني (639 ألف دولار) في المسابقة ذاتها التي تبث على شاشة "آي تي في".

ودفع هذا العديدين على شبكات التواصل إلى إطلاق صفة "العائلة المحظوظة" عليهما.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام بريطانية، السبت، أن دونالد (57 عامًا) أبدى أداءً منقطع النظير في المسابقة، فقد أجاب عن كل الأسئلة بلا تردد.

وتمكن من إنهاء المسابقة والفوز بالمليون جنيه إسترليني في 20 دقيقة فقط، وهو وقت قياسي في البرنامج.

وكان السؤال الأخير الذي كان عن القرصان الذي قتل عام 1718 في أمام سواحل ما يعرف حاليًا بنورث كارولينا.

وتمكن أستاذ التاريخ من الإجابة على السؤال، وبعد فوزه قال تعليقًا على الأمر: "أنا رجل تاريخ".

وأبدى مقدم البرنامج الشهير، جيرمي كلاركسون، إعجابه بسعة اطلاع دونالد فير، وقال: "وكأنك جالس بقرب إنترنت يرتدي قميصًا ورديًا"، في إشارة إلى لباس أستاذ التاريخ، مضيفًا أنه "موسوعة بشارب".

وفي اليوم التالي للفوز، ذهب المعلم دونالد فير، إلى المدرسة وأبلغ الإدارة أن تقاعده سيتم قبل عامين مما هو مخطط له.

وكان شقيقه دافيث قد شارك في هذه المسابقة أواخر العام الماضي، ونال مبلغًا كبيرًا زاد على 600 ألف دولار أمريكي، قبل أن ينسحب منها، طبقًا لقواعد المسابقة.

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