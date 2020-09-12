جثمان علي رجب في انتظار حضور أسرته (صور)

رحل عن عالمنا عصر اليوم، المخرج على رجب، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الـ٥٦ عاما، بشقة صديقه الشاعر أحمد شتا بالمنيل.وتوافد عدد من أصدقائه لتجهيز الجثمان، ولكن حدث تأخير بسبب انتظار حضور أسرته وأبنائه من مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية لإلقاء نظرة الوداع عليه قبل دفنه.كان من المفترض الصلاة عليه عقب صلاة العشاء بمسجد المنيل الكبير بالمنيل، وبعدها سيتم دفنه فى مقابر العائلة بالبساتين.