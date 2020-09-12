محمد عزمي: مجلس الشيوخ يقع على عاتقه دور كبير خلال المرحلة المقبلة

قال محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحركة الوطنية المصرية، إن هناك دورا كبيرا يقع على عاتق مجلس الشيوخ، لما له من أهمية كبرى للمرحلة المقبلة.وأضاف عزمي، خلال كلمته فى الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة المصرية"، إن العمل داخل تنسيقية شباب الأحزاب على مدار عامين خلق حالة جديدة من الوعي والفكر، فهناك اتفاق حول الرؤى والأفكار من خلال المناقشات التى يتم عرضها فى اللجان المختلفة للتنسيقية والتي تضم أحزابا بمختلف الرؤى والانتماءات.وأشار إلى أن أعضاء التنسيقية داخل مجلس الشيوخ يتبنون أفكارا وآراء مختلفة ويتفقون على الثوابت الوطنية الأساسية.