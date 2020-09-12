رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

خالد بدوي: مجلس الشيوخ حلقة وصل بين النواب والحكومة والرئيس والشعب

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:33 م
الدكتور خالد بدوى
الدكتور خالد بدوى
محمد الشريف
طباعة
قال الدكتور خالد بدوى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ يعد من أقدم المجالس النيابية المصرية، مضيفا أن مصر لم تبتكر أو تبتدع مجلس الشيوخ، وأن مصر مثلها مثل الكثير من دول العالم مثل أمريكا وفرنسا وإيطاليا لديها غرفتين باختلاف تشكيلتها وصلاحيتها.

وأضاف خالد بدوى خلال كلمة له الصالون السياسى الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، أن الدولة ارتأت بعد حالة الاستقرار التى تشهدها الآن قضية اكمال المثلث الخاص بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ المصرى يعد حلقة وصل بين النواب والحكومة والرئيس والشعب المصرى وأنه مكمل للغرفة التشريعية وهى البرلمان وله صلاحيات.

وأشار خالد بدوى إلى أن مجلس الشيوخ سيقع عليه عبء كبير جدا فى الفترة القادمة، وأن دعم الحياة السياسية تحتاج بوصلة تديرها مجلس حكماء، مؤكدا أن وجود مجلس الشيوخ سيعطى الفرصة الكاملة لمجلس النواب لإعداد القوانين بشكل متزن إلى جانب ما يحيله إليه رئيس الجمهورية.

موضوعات متعلقة

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

براتب 3000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب

السيسي يتابع استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد

«تصالح طرف ومحامي الزمالك».. تفاصيل التحقيقات مع صالح جمعة

الصور

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

الأكثر قراءة

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

الأوقاف تعلن افتتاح 71 مسجدًا.. الجمعة

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

إنفوجراف

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

«عائلة محظوظة».. جائزتان في غضون أشهر تغير حياتها

1400 إجراء للحماية الاجتماعية فى العالم

قائد أوركسترا يصمم «كمامة موسيقية» لرواد حفلاته

«كامب البرلس».. مشروع شبابي ينظم رحلات سياحية لكفر الشيخ

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

وليد مكي في أثر صبري موسى بـ«حكايات على الحدود»

أُغْنِيَةُ حُزْنٍ إِسْبَانِيَّةٌ

أَبِى، يَا أَبِى

إشارة مرور