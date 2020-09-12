خالد بدوي: مجلس الشيوخ حلقة وصل بين النواب والحكومة والرئيس والشعب

قال الدكتور خالد بدوى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ يعد من أقدم المجالس النيابية المصرية، مضيفا أن مصر لم تبتكر أو تبتدع مجلس الشيوخ، وأن مصر مثلها مثل الكثير من دول العالم مثل أمريكا وفرنسا وإيطاليا لديها غرفتين باختلاف تشكيلتها وصلاحيتها.وأضاف خالد بدوى خلال كلمة له الصالون السياسى الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، أن الدولة ارتأت بعد حالة الاستقرار التى تشهدها الآن قضية اكمال المثلث الخاص بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ المصرى يعد حلقة وصل بين النواب والحكومة والرئيس والشعب المصرى وأنه مكمل للغرفة التشريعية وهى البرلمان وله صلاحيات.وأشار خالد بدوى إلى أن مجلس الشيوخ سيقع عليه عبء كبير جدا فى الفترة القادمة، وأن دعم الحياة السياسية تحتاج بوصلة تديرها مجلس حكماء، مؤكدا أن وجود مجلس الشيوخ سيعطى الفرصة الكاملة لمجلس النواب لإعداد القوانين بشكل متزن إلى جانب ما يحيله إليه رئيس الجمهورية.