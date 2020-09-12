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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

معتز بالله عبدالفتاح: مجلس الشيوخ ترس في ماكينة الدولة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:29 م
الدكتور معتز بالله
الدكتور معتز بالله عبدالفتاح
محمد الشريف
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قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية، إن مجلس الشيوخ يعد ترسا فى ماكينة تسمى الدولة، مضيفا أن التحدى الأكبر الذى يواجه المجلس أن يقوم بوظيفته المنصوص عليها فى الدستور أن يكون مجلسا استشاريا فيما يعرض عليه.

وأضاف معتز عبدالفتاح خلال كلمة له الصالون السياسي الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، أن الدولة ليست كائنا طبيعيا ولكن كيان اخترعه البشر، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ مطالب بأن يقترح ما يرتأيه من مشروعات كى تقوم الدولة بوظائفها الست الأمنية والخدمية والتنمية.

وأوضح الدكتور معتز عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية، أن الوظيفة التربوية للدولة وظيفة فى غاية الأهمية.

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