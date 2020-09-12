5 نصائح لتهيئة طفلك للعودة للدراسة

يفصلنا أيام ويبدأ العام الدراسي الجديد المقرر له 17 أكتوبر المقبل وسط تخوفات من تفشي فيروس كورونا بين الأطفال.وفي سياق ذلك، تستعرض "الدستور" مجموعة من النصائح لتهيئة طفلك للعودة للدراسة، حسب منظمة اليونيسف.- يجب على الأسرة تهيئة بيئة داعمة وراعية، والاستجابة إلى أسئلة طفلك وتعبيراته بإيجابية.- عليك إظهار الدعم للطفل وأن تجعل طفلك يعلم بأنه لا بأس من الشعور بالإحباط والقلق في مثل هذه الأوقات، بل أن هذه المشاعر هي أمر طبيعي.- عليك عدم إثارة القلق والتوتر فى ذهن طفلك، حتى لا يشعر بالخوف الكبير من المدرسة.- احرص مع طفلك على الالتزام بالروتين اليومي، واجعَل التعّلم مرحًا من خلال تقديمه مع الأنشطة اليومية من قبيل الطبخ ووقت القراءة العائلية أو الألعاب.- يمكنك الانضمام إلى مجموعة مجتمعية للوالدين للتواصل مع والدين آخرين ممن يمرون بالتجربة ذاتها، لمشاطرة النصائح والحصول على الدعم.