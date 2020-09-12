«جيب» تزيح الستار عن «رانجلر 4xe» الصديقة للبيئة



أطلقت «جيب» فئة «رانجلر 4xe» الهجينة، الأقوى والأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، والصديقة للبيئة، وهى تأتى بمحرك سعة ٢.٠ لتر تيربو، إضافة الى محركين كهربائيين، ومتصلة ببطارية ليثيوم- أيون ١٧ كيلووات، موضوعة أسفل المقاعد الخلفية، لتحصل السيارة على ناتج قوة يبلغ ٣٧٥ حصانًا و٦٣٧ نيوتن- متر من عزم الدوران. كما تأتى السيارة ببطاريات قادرة على قطع مسافة ٤٠ كيلومترًا عند تفعيل وضع «Electric»، ويمكن شحن البطاريات لاستخدامها لاحقًا. لا يوجد أى اختلافات تذكر من الخارج، فقط لمسات باللون الأزرق لتدل على الفئة الهجينة، وإضافة ١٠ ألوان خارجية جديدة، وهى التغييرات نفسها فى المقصورة التى حصلت على تطريزات باللون الأزرق، ومن المقرر أن تصل السيارة الهجينة للأسواق بداية العام المقبل.

