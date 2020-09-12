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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

«فولكس فاجن» تطرح «تيجوان X»

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:23 م
فولكس فاجن
فولكس فاجن
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تعد السوق الصينية واحدة من أهم الأسواق العالمية إن لم تكن أهمها على الإطلاق، فالكثافة السكانية العالية تجعلها سوقًا استهلاكية فى المقام الأول، لذلك كثيرًا ما نرى شركات السيارات تطلق إصدارات خاصة بالصين فقط، وهو ما فعلته «فولكس فاجن»، التى أعلنت عن إطلاق السيارة «تيجوان X» خاصة لتلك السوق. السيارة نسخة كوبيه «SUV» من سيارتها الشهيرة «تيجوان»، وإذا نظرت إليها ستلاحظ أنها لا تختلف كثيرًا عن تلك السيارة، فلها نفس الخطوط الحادة والشبكة الأمامية العريضة التى يندمج على جانبيها مصباحان بعدسات «LED»، بينما تحتل الجزء الواقع أسفل المصد شبكة تهوية سفلية تتسع عند الجانبين، لتضيف لمسة من الحدة إلى ملامح السيارة، لكنها تختلف فى خط السقف الذى ينحنى بلطف نحو الخلف، كما أنها أطول من نسخة «تيجوان» الأصلية. وتتيح السيارة خيارين من محرك «TSI» رباعى الأسطوانات، وذلك بقوة ١٨٦ أو ٢٢٠ حصانًا، وتأتى على نحو قياسى مع ناقل حركة «DSG» مزدوج القابض بـ٧ سرعات، ورغم أن «فولكس فاجن» لم تكشف عن أرقام الأداء بعد، فإنه تسود توقعات بأن تكون مماثلة لتلك التى لدى «تيجوان» الأصلية، أى أن تكون قادرة على التسارع من الصفر إلى ١٠٠ كمس فى نحو ١٠ ثوانٍ.

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