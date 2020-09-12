«رولز رويس» تكشف عن «جوست 2021» الجديدة

أزاحت «رولز رويس» الستار عن سيارتها الجديدة كليًا «جوست ٢٠٢١»، ذات التصميم المحافظ على هوية الشركة العامة، والمتميزة فى تفاصيلها الصغيرة.

ويأتى الشبك الأمامى مع إضاءة مخفية تضيف لمسة عصرية، وتتميز المصابيح الأمامية بتصميم محسّن، أما واقى الصدمات الأمامى فقد حصل على لمسة إبداعية ورياضية.

وخلف هذه الواجهة الضخمة تحمل السيارة محرك ٦.٧٥ لتر «V12» ثنائى التيربو يولد قوة ٥٦٣ حصانًا و٨٥٠ نيوتن- متر، بينما تأتى الواجهة الخلفية بمصابيح مسحوبة تزيد من تميز وجمال السيارة.

وتمكنت «رولز رويس» من توزيع وزن السيارة بطريقة مثالية ونسبة ٥٠:٥٠، رغم صعوبة الأمر حتى فى السيارات الرياضية، ومع توفير ميزات حديثة للسيارة تشمل نظام التعليق الهوائى ونظام الدفع الكلى والتوجيه الرباعى وناقل الحركة المتصل بالأقمار الصناعية والمكابح ذاتية التجفيف، فإن تجربة قيادة «رولز رويس جوست» ستكون مختلفة ومميزة.

وتوفر السيارة مساحة داخلية كلاسيكية مزودة بأحدث التقنيات وأنظمة الترفيه، واستطاعت الشركة دمجها بالتصميم بكل أناقة، وتأتى بـ«كونسول» وسطى فاخر، ومقاعد خلفية أكثر ارتفاعًا، ونقوشات «Spirit of Ecstasy» متفرقة، إلى جانب اسم «جوست» المضىء على «الكونسول».

يطول الحديث عن جميع الميزات والخيارات التى ستوفرها الشركة لسيارتها، لكن يكفى أن نعرف أنها لا تتشابه فى أى قطعة مع الجيل الأول من «جوست»، عدا المظلات المدمجة بأبواب السيارة، وشعار «Spirit of Ecstasy» على مقدمة السيارة.

وأيًا كانت خيارات عملاء «رولز رويس» فى «جوست ٢٠٢١» الجديدة، فإن ثمن السيارة لن يقل عن ٣٣٠ ألف دولار أمريكى.

