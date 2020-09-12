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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

«مودرن موتورز»: «سوزوكى إرتيجا 2021» بـ280 ألفًا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:28 م
سوزوكى إرتيجا
سوزوكى إرتيجا
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طرحت شركة «مودرن موتورز»، وكيل العلامة التجارية «سوزوكى» فى مصر، سيارة «سوزوكى إرتيجا» موديل ٢٠٢١، فى السوق المصرية، بفئة واحدة هى «GLX»، وذلك بسعر وصل إلى ٢٧٩ ألفًا و٩٠٠ جنيه.

وتأتى «إرتيجا ٢٠٢١» بفئة واحدة ذات ٧ مقاعد، بمحرك سعته ١٥٠٠ سى سى، يولد قوة قدرها ٧٧ حصانًا، وأقصى عزم دوران ١٣٨ نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكى رباعى السرعات، إضافة إلى العديد من مواصفات الأمان القياسية، التى تتمثل فى وجود ٢ وسادة هوائية، ونظام فرامل مانع للانغلاق «ABS»، ونظام توزيع إلكترونى لقوة الفرامل «EBD».

كما تأتى «إرتيجا ٢٠٢١» بمجموعة من التجهيزات القياسية مثل إمكانية دخول السيارة من دون مفتاح، وتكييف ديجيتال يعمل باللمس، وفتحات تكييف خلفية، وغلق مركزى للأبواب وريموت كنترول وجنوط سبور ومرايات ضم كهرباء، وباور استيرنج.

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