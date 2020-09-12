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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

«توتال» و«أُولى إنرجى»: إنشاء مستودع للمنتجات البترولية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:51 م
توتال
توتال
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وقعت شركتا «توتال إيجيبت» و«أولى إنرجى مصر» اتفاقية مشتركة لامتلاك وإنشاء وتشغيل مستودع جديد للمنتجات البترولية، فى منطقة «المكس» بالإسكندرية، وذلك على أرض تبلغ مساحتها ٢٣ ألف متر مربع، وبسعة تخزين أولية تصل إلى ١٠ آلاف متر مكعب.

وسيمثل مستودع المنتجات البترولية فى الإسكندرية «APPT» نقطة الإمداد الرئيسية لعملاء الشركتين ومحطات الخدمة فى الإسكندرية والساحل الشمالى وشمال الدلتا، وسيكون قريبًا من شبكة أنابيب البترول الوطنية، بالإضافة إلى قربه من معامل التكرير الرئيسية فى الإسكندرية، ورصيف المنتجات البترولية بالميناء.

ومن المقرر أن يتضمن المستودع، كمرحلة أولى، ٤ خزانات للسولار وخزانين للبنزين، وجسرًا لتحميل الشاحنات، ومن المتوقع أن يتم تشغيله خلال الربع الأخير من ٢٠٢٢، مع التخطيط بعناية لانتهاء توسيع المستودع على مرحلتين، لإتاحة أقصى قدر من المرونة لمواجهة التغيرات المحتملة فى ظروف السوق.

وقال بيامى أوفن، العضو المنتدب لشركة «توتال إيجيبت»: «تفخر (توتال إيجيبت) بتوسيع مواردها اللوجستية من خلال مستودع جديد للمنتجات البترولية فى الإسكندرية، الذى سيكون نقطة ارتكاز محورية للإمداد على البحر المتوسط».

وأضاف: «سوف تتكامل إمداداتنا من خلال المستودع مع إمداداتنا القائمة بالمستودعات الموجودة فى كل من مُسطرد والسويس، وبذلك ستتمكن (توتال إيجيبت) من تأمين خطط توسعها عبر جميع المواقع الاستراتيجية، ما يعكس رؤية الشركة لتلبية احتياجات عملائها وتقديم أفضل الخدمات».

واعتبر أن هذا المشروع هو إحدى العلامات الفارقة لطموحات الشركة فى النمو، والتزامها بتطوير سلسلة توريد المنتجات البترولية، وزيادة حصتها فى السوق.

ووصف أحمد القمبرى، مدير عام شركة «أولى إنرجى مصر» مستودع المنتجات البترولية الجديد فى الإسكندرية بأنه «استثمار استراتيجى»، خاصة أنه يشكّل مركزًا أساسيًا لإمدادات الشركة، ما يتيح لها خدمة شبكة محطات البيع بالتجزئة فى الإسكندرية والساحل الشمالى وشمال الدلتا.

وأضاف: «المشروع يعكس الرؤية الاستراتيجية لمجموعة (أولى إنرجى)، التى تتلخص فى أن تكون المجموعة واحدة من أهم المسوقين فى مصر وإفريقيا ككل».

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