مصادر: اجتماع مهم لرؤساء أحزاب تحالف انتخابات النواب غدًا

كشفت مصادر سياسية، أن قيادات التحالف الوطني لانتخابات مجلس النواب 2020، والذي يتزعمه حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، سيعقدون اجتماعا مهما غدا الأحد، للاتفاق حول آليات التنسيق فيما بينهما لخوض الانتخابات البرلمانية معًا في قائمة وطنية موحدة.وقالت المصادر في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن التحالف سيعقد اجتماعه غدا بمشاركة رؤساء الأحزاب للاتفاق حول نسب المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب دون محاصصة، وأن الجميع يُعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.وأشارت المصادر إلى أن التحالف والذي بدأ تشكيلة بـ١١ حزبًا سياسيًا ضم أحزابا "مستقبل وطن، الوفد، حماة الوطن، مصر الحديثة، الإصلاح والتنمية، التجمع، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحركة الوطنية، الحرية المصري، المؤتمر"، ومن المرجح أن ينضم إليه عدد آخر من الأحزاب السياسية في إطار توسيع قاعدة المشاركة السياسية للأحزاب.وأكدت المصادر أن القائمة الوطنية الموحدة لانتخابات مجلس النواب ستحمل أيضا اسم "من أجل مصر"، على غرار قائمة التحالف لانتخابات مجلس الشيوخ.ويأتي اجتماع غدا وسط تكتمات إعلامية كبيرة، ومن المتوقع أن يشارك فيه كل من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد الشريف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوقد، والنائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وعمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، واللواء محمد على بلال رئيس حزب حماة الوطن، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، واللواء رؤوف السيد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية، وليد دعبس نائب رئيس حزب مصر الحديثة، وممثلا عن حزب الحرية.