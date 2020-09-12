اتحاد المقاولين يعلن غلق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن غلق باب التصويت على مستوى الجمهورية، فى 15 لجنة للاقتراع بالمحافظات، وبدء عمليات الفرز لإعلان أسماء المرشحين الفائزين على كرسي عضو مجلس إدارة الاتحاد.وقال ممدوح مرشدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو لجنة فرز الانتخابات، إنه سيتم فرز أصوات المشاركين في التصويت بمقرات الاقتراع تحت إشراف قضائي.وأضاف أنه سيتم إعلان النتائج فور الانتهاء من الفرز، بحضور عضوي مجلس إدارة الاتحاد وأحد المستشارين القضائيين، مؤكدًا أن إجمالي عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة على جميع المقاعد، بلغ نحو 15 عضوًا بالانتخاب، ونجح منهم 9 أعضاء بالتزكية، وبالتالي تجري الانتخابات لاختيار 6 أعضاء.ولفت «مرشدي»، إلى أن التنافس على مقاعد أعضاء مجلس الإدارة يضم 2 على معقد القاهرة الكبرى، هما محمد لقمة وأشرف الحناوي، و2 على مقعد المباني هما فوزي الرفاعي، وفوزي عبدالشافي، وعضو على مقعد الأعمال التكلمية، هو المهندس جابر عطية، والمهندس حمدي عتمان، عن المنشآت المعدنية.