ترامب يزور كاليفورنيا لمتابعة تطورات حرائق الغابات

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير على تويتر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور كاليفورنيا يوم الاثنين، للاطلاع على أحدث التطورات في حرائق الغابات التي اجتاحت غرب الولايات المتحدة، وأودت بحياة ما لا يقل عن 25 شخصا.كانت تلك الحرائق، وهي من بين أكبر الحرائق التي شهدتها ولايتا كاليفورنيا وأوريجون، قد أذكتها الرياح العاتية التي اجتاحت المنطقة لعدة أيام في خضم درجات حرارة قياسية.