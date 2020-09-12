«الإعلام البديل» يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات البرلمان

دعا الدكتور أحمد حمدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإعلام البديل، جموع الشعب المصري للوقوف خلف الوطن فى انتخابات مجلس النواب المقبل، بعد أن عبر الشعب عن وعيه في انتخابات مجلس الشيوخ المنصرفة، وبرهنته عمليا على وقوفه خلف القيادة السياسية.وأشار "حمدي" إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما ما يولي تلك الاستحقاقات الانتخابية اهتماما بالغا نظرا لأهميتها التشريعية من جهة، ورسالتها للخارج من جهة أخرى، مؤكدا أن الرئيس لا يشغل باله سوى أن يتولى أمورنا الأصلح بعيدا عن أي تكتلات أو أحزاب أو كيانات.وأوصى الدكتور أحمد حمدي، الناخبين بضرورة توخي الحيطة عند اختيار من يمثلهم، نظرا لخطورة التحديات المقبلة على صعيد الشأن الداخلي أو الإقليمي.