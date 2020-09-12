رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الإعلام البديل» يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات البرلمان

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:32 م
الدكتور أحمد حمدي
الدكتور أحمد حمدي
محمد الشريف
طباعة
دعا الدكتور أحمد حمدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإعلام البديل، جموع الشعب المصري للوقوف خلف الوطن فى انتخابات مجلس النواب المقبل، بعد أن عبر الشعب عن وعيه في انتخابات مجلس الشيوخ المنصرفة، وبرهنته عمليا على وقوفه خلف القيادة السياسية.

وأشار "حمدي" إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما ما يولي تلك الاستحقاقات الانتخابية اهتماما بالغا نظرا لأهميتها التشريعية من جهة، ورسالتها للخارج من جهة أخرى، مؤكدا أن الرئيس لا يشغل باله سوى أن يتولى أمورنا الأصلح بعيدا عن أي تكتلات أو أحزاب أو كيانات.

وأوصى الدكتور أحمد حمدي، الناخبين بضرورة توخي الحيطة عند اختيار من يمثلهم، نظرا لخطورة التحديات المقبلة على صعيد الشأن الداخلي أو الإقليمي.

موضوعات متعلقة

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

السيسي يتابع استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد

«تصالح طرف ومحامي الزمالك».. تفاصيل التحقيقات مع صالح جمعة

الصور

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

الأكثر قراءة

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

الأوقاف تعلن افتتاح 71 مسجدًا.. الجمعة

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

إنفوجراف

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

«عائلة محظوظة».. جائزتان في غضون أشهر تغير حياتها

1400 إجراء للحماية الاجتماعية فى العالم

قائد أوركسترا يصمم «كمامة موسيقية» لرواد حفلاته

«كامب البرلس».. مشروع شبابي ينظم رحلات سياحية لكفر الشيخ

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

وليد مكي في أثر صبري موسى بـ«حكايات على الحدود»

أُغْنِيَةُ حُزْنٍ إِسْبَانِيَّةٌ

أَبِى، يَا أَبِى

إشارة مرور