رئيس الوزراء الفرنسي ينهي العزل الذاتي بعد اختبار سلبي آخر لكورونا

قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، إن نتائج الاختبارات التي أجريت لكاستيكس للكشف عن إصابته بمرض كوفيد-19 جاءت سلبية للمرة الثانية وسوف ينهي العزل الذاتي اليوم السبت، وذلك بعد أسبوع من مخالطة شخص مصاب.كانت الاختبارات التي أجريت قبل أيام أثبتت بالفعل عدم إصابة رئيس الوزراء بكوفيد-19 بعد ركوبه سيارة مع مدير سباق فرنسا للدراجات الذي أثبتت الاختبارات إصابته بالفيروس.وتواجه فرنسا صعوبات مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا. وحدد رئيس الوزراء أمس الجمعة خططا لتسريع الاختبارات وتشديد الإجراءات في مدن بعينها، حيث تسعى الحكومة إلى تجنب تكرار العزل العام الذي شهدته البلاد خلال الربيع.