أَبِى، يَا أَبِى



أَرْتَدِى غُمُوضَكَ مِثْلَ قُبَّعَةٍ شَفَّافَةٍ

فوْقَ أَكْتَافِى، وَأَخْزِنُ أَسْرَارَكَ

بِإيمَاءَةٍ صَامِتَةٍ خَلْفِى

مِثْلَمَا أَسِيرُ بِحَرَكَةٍ إِلَى الأَمَامِ.

لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْبِرَ أَعْمَاقَ عَيْنَيْكَ

فَهُمَا لَا تَزَالَانِ عَلَى مَسَافَةٍ مُسْتَحِيلَةٍ،

وَلَمْ يَزَلْ خَطُّ الصَّدْمَةِ يَتَّجِهُ إلى الأَسْفَلِ مِنْ كِلَا جَانِبَى

مُرَبَّعِ فَكِّكَ النَّاتِئِ.

بِمَاذَا تُؤْمِنُ؟ وَمِنْ أَجْلِ مَنْ قَاتَلْتَ؟

وَمَاذَا تُحِبُّ؟ أَنْتَ تَحْمِى مَبَادِئكَ الَّتِى

تَسْطعُ دَائِمًا لِلْمُنَاسَبَةِ مِثْلَ

جُنُودٍ يُؤَدُّونَ التَّحِيَّةَ العَسْكَرِيَّةَ بِطَاعَةٍ مُطْلَقَةٍ.

الْآنَ فِى يَوْمِ مِيْلَادِ عُمْرِكَ الكَبِيرِ، غُمُوضُكَ

يُدْهِشُنِى. أَسْأَلُ: «مَنْ أَنْتَ؟»

مَرَّةً كَبَحَ العِمْلَاقُ المُخِيفُ لِلطُّفُولَةِ

ثَوْرَاتِ المُرَاهَقَةِ، وَحَتَّى الآنَ.

رَشِيقٌ أَنْتَ، يَا أَبِى المُحْتَرَمُ؛ لَمْ تَزَلْ قَوِيًّا

مُنْذُ أَيَّامِ مُلَاكَمَتِكَ

عَلَى الرَّغْمِ مِنْ مِشْيَتِكَ المُحَارِبَةِ البَطِيئَةِ نَحْوَ

خُطْوَةِ «إلْدَرَ» المُسْتَغْرِقِ بِالتَّفْكِيرِ.

أَسْرَارُكَ الكَثِيرَةُ تُشْبِهُ اكْتِشَافَ

جَوَاهِرَ نَادِرَةٍ. إِرْثِى مِنَ المَبَادِئِ؛ صِرَاعٌ وَقِصَّةٌ

غَيْرُ مَحْلُولَةِ العُقْدَةِ

مِثْلَ خُيُوطٍ رَقِيقَةٍ نَسَجَتْهَا حَشَرَاتٌ سَابِحَةٌ فِى الفَضَاءِ.

أَبِى، لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْرَأَ عَيْنَيْكَ

ذَوَاتَا المُقْلَتَيْنِ البُنِّيَّتَيْنِ مِثْلَ تَارِيخِ «يُورُوبَا»، لكِنْ

أَسْتَطِيعُ دِرَاسَةَ خُطْوَتِكَ، وَتَعْوِيضَ السَّنَوَاتِ الضَّائِعَةِ،

وَالبَحْثَ فِى مَاضِيكَ بِتَحَرٍّ مُتَأَخِّرٍ.

