رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إشارة مرور

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:16 م
مها جمال
مها جمال
مها جمال
طباعة
تنزل
تركب عربيتك
رايح مشوار مهم
تقف فى إشارة المرور
زحمة وكلاكسات
عيال ترمى لك مناديل
وعيال تحدف لك إعلانات وورد
وعيال تستناك تطلع تمن المناديل والورد
تقرر إنك تقفل قزاز العربية
وتحبس نفسك فى أغنية
أو تقرا فى إعلان م اللى اترموا عليك
تشوف حد تعرفه كويس قوى
يشاورلك من ورا القزاز
تعمل روحك مش شايفه
وتفتكر الأيام اللى عدت عليك
وطوب الأرض زارك
وهو ماجالكش
تعمل مش واخد بالك
تشغل نفسك بسماع أغنية
يااااااااااه
ده انت نسيت تحط السى دى
لأغانيك المفضلة
ونسيت حاجاااات كتيييير
تقرر تفتح قزاز العربية
وتغرق فى الزحمة
والدوشة
تتفتح إشارة المرور
تلف وتروح.

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