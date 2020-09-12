رئيس حزب المصريين يفتتح مقر الأمانة العامة بالجيزة

افتتح الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، اليوم السبت، مقر الأمانة العامة للحزب بمحافظة الجيزة بمنطقة اللبيني بالهرم.يأتي ذلك في إطار خطة الحزب المتمثلة في الانتشار في كافة ربوع الوطن؛ لما يمثل ذلك من أهمية كبيرة لمتابعة احتياجات الشارع المصري والعمل بشتى الطرق على حلها عبر جميع الأمانات وممثليها.وحضر الافتتاح كل من الدكتور أشرف صابر أمين عام الجيزة، والمستشار محمد علي نائب الأمين العام، والدكتور شريف مسلم أمين عام لجنة المتابعة، وعادل صالح نائب الأمين العام، وحسام برعي أمين التنظيم، وكريمة عدلي أمين الإعلام، وسامح محمد خليل أمين السياحة والآثار، وتامر محمد خليل أمين مساعد أمين السياحة والآثار، وصلاح محمد مهنى أمين التدريب والتثقيف، وحسام عبدالعزيز أمين الصندوق والشئون الإدارية، وأحمد أشرف صابر مساعد أمين التنظيم، ومروة الطحاوي أمين عام لجنة المرأة بالحزب.