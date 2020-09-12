اللحظات الأخيرة في حياة المخرج علي رجب

رحل منذ قليل، المخرج السينمائي علي رجب عن عمر يناهز الـ56 عاما، ويتواجد جثمانه حاليًا في مكتب صديقه الشاعر أحمد شتا بمنطقة المنيل، حيث ينتظر أصدقاؤه هناك بجانبه، لحين وصول أسرته من الإسكندرية ليتسلمون جثمانه ويصلون عليه، ومن ثم دفنه في مقابر العائلة بالبساتين.وبحسب مصدر مقرب من المخرج الراحل علي رجب، فإنه ذهب بصحبة عدد من أصدقائه لمستشفى أحمد ماهر صباح اليوم عندما شعر بالإرهاق وطلب منه الطبيب المعالج بعض الفحوصات الطبية وأثناء خروجه من المستشفى رحل بشكل مفاجئ، وهو ما جعل أصدقاءه يذهبون به إلى مكتب صديقه الشاعر أحمد شتا.ويتواجد جثمان المخرج الراحل حاليًا في مكتب أحمد شتا بالمنيل، وسيتم صلاة الجنازة عليه بعد قليل، حيث ينتظر أصدقاؤه وصول عائلته من الإسكندرية وسيتم دفنه في مقابر العائلة بالبساتين بعد ذلك.