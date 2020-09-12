رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفير الفلسطيني في البحرين يغادر بعد قرار استدعائه

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:13 م
خالد عارف
خالد عارف
أ ش أ
طباعة
غادر سفير دولة فلسطين لدى البحرين خالد عارف، اليوم السبت، مملكة البحرين، متوجها إلى فلسطين، بعد قرار وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، باستدعائه الفوري للتشاور، بعد الإعلان عن "الاتفاق التطبيعي" بين البحرين ودولة إسرائيل.

وكانت القيادة الفلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أعلنت أمس رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي - البحريني - الإسرائيلي.

وطالبت القيادة، مملكة البحرين، بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة، لما تلحقه من ضرر كبير بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل العربي المشترك.

موضوعات متعلقة

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

بالأسماء.. المؤبد لـ بديع و11 آخرين والمشدد 3 سنوات لـ 57 متهما في أحداث اقتحام قسم العرب

الصور

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

الأكثر قراءة

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

أيام زمان

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

وفاة المصمم البريطاني تيرينس كونران صاحب سلسلة «هابيتات»

الاثنين.. القمر يتعامد على الكعبة ويقترن مع «الزهرة»

موعد وشروط تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية

مواعيد القطارات اليوم السبت 12-9-2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ جادالحق على جاد الحق.. الرجل الذى لم تُغّير المناصب فيه شيئًا
المزيد

الثقافة

ذكرى الرحيل الأبدى

«القدس في الشعر العربي المعاصر».. ملف خاص ببيت الشعر بالأقصر

مجدى نجيب وطلال حيدر يفوزان بجائزة فؤاد حداد للشعر العامي

فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر بمكتبة القاهرة الكبرى