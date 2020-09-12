ذكرى الرحيل الأبدى

لم تشعر بنفسها إلا بعد أن أنهكها التعب، حيث توقفت فجأة وانسحبت من تلك الدائرة الملتفة حولها أثناء رقصها فى ذاك الحفل الصاخب الذى دُعيت إليه مؤخرًا من قِبل إحدى رفيقاتها.. نعم لقد ألقت بنفسها منتشيةً فى أحضان الرقص وكأنه تلك اليد التى ستلقفها من براثن الاكتئاب.. ذهبت إلى الشرفة واستندت إلى ذاك العمود المزخرف، ثم أشعلت لفافة من التبغ بعد أن كانت قد امتنعت عن التدخين لفترة طويلة.. لم تعد تطيق إدمان الأشياء، أو بالأحرى أن يستعبدها شىء.أخذت تنفث دخان سيجارتها فى تعالٍ.. فاليوم هو الذكرى السنوية الأولى على رحيله عنها.. ذكرى الفراق، هكذا سمتها، فالجميع يحتفلون بذكرى الحب أو ذكرى الزواج أو تلك الذكريات التى تجمع حبيبين ببعضهما البعض، بينما هى قررت أن تُحيى ذكرى الفراق داخلها.. ما زال صدى صوته يرن فى أذنيها وكأنه كان معها فقط بالأمس ولم يمر عام كامل على انفصالهما، ثم استوقفتها ذاكرتها إلى كلماته الأخيرة التى قالها لها: «لقد خاننى قلبى وتعلّق بأخرى لا تشبهكِ فى الصفات ولكن بأية حال فقد انجذبتُ إليها..لا أعلم كيف حدث ذلك؟! ولكنه بالأخير قد حدث، ترددتُ كثيرًا فى أن أصارحك بهذا الأمر...»، ثم توقف عن حديثه ما إن طلبتُ النادل، حينها قطع الجاتوه المفضل لدىّ، شعر وكأن كل ما قاله لم يعنِ لى شيئًا البتة، والحقيقة أنه فى مثل هذا الموقف تثور الكثير من الفتيات، وربما يصل الأمر مع بعضهن إلى مزيد من السباب أو ترك الطاولة وإنهاء الحوار، أما عن هؤلاء القويات اللاتى يظهِرن الثبات والتعالى أكثر فى مثل تلك المواقف لإثبات بأن الأمر لم يُنقص شيئًا من أنوثتهن، ولكن مع صلابتهن تلك فما إن يحين الليل بقساوته تنزف أعينهن دمعًا.وأما عنى، فقد كانت تلك الكلمات بمثابة دعابة أو نكتة ساخرة أفسحت الطريق لضحكات رنانة، حتى إن جميع منْ بالكافيه قد انتبهوا لى، وحتى إنه هو نفسه قد اعترته الصدمة وبدا ذلك جليًا على ملامحه.. لم يكن يتخيل بأن ردة فعلى ستكون على هذا النحو.. كان يعلم أنه لو طلب عينًا منى لأعطيته الاثنتين دون أن أسأل لماذا!.. وأخيرًا ابتسمت له وكأنها ابتسامة الخيبة من جديد!.حقيقة الأمر أننى الأخرى عندما انتهى ذاك المشهد الغريب بيننا بالفراق الأبدى دون أن أُعلّق على شىء مما قاله استعجبتُ من نفسى، حتى إننى شعرتُ بأن كلامه لم يكن جديًا على الإطلاق.. لم أبكِ حينها، فقط تناولت قطعة الجاتوه التى بدت شهية على أمعاء فارغة إلا من الخيبات.. لم أنسَ حينها أنه قد رمقنى باستفزاز وكأنه يريد أن يشعر بغيرة عليه أو أن يعلو صوتى بصرخات لكونه سيتركنى للأبد.. لا أعلم حقًا لِمَ تملكنى التبلد أمامه إلى ذاك الحد!، وحينها فقط وجدته قد ترك فاتورة الحساب على الطاولة وتركنى ورحل.. كل شىء انتهى فى صمت بالغ.لم تكن خيبتى الأولى ولن تكون الأخيرة.. هكذا تعلمت.. نعم أحببته حد الجنون ولكنه رجمنى بكلماته حد الموت.. لا أعلم كيف مرّ الأسبوع الأول على هجره التام لى!.. فى كل دقيقة كنتُ أنظر إلى هاتفى كالمجنونة لعله أرسل لى رسالة ولو سهوًا أو حتى فارغة.. المهم شعورى بأنه لا يزال يتذكرنى.. صرتُ أتتبع حسابه الشخصى على الفيسبوك.. فيتسرب الأمل إلى قلبى من جديد بأنى ما زلت فى قائمة أصدقائه.. حاولت أن أُحادثه ذات مرة وكأننى أطمئن عليه ولكنه لم يُجب علىّ، حتى جاء اليوم الذى أعلن صراحة على حسابه الشخصى بارتباطه الرسمى بفتاته التى يحبها.. لا أعلم أى انتقام هذا الذى فعله بى! بل أى جُرم قد ارتكبته! حينها فقط شعرتُ بأن الغيرة بمثابة نيران قد اشتعلت بروحى.. كانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.. لا أعلم كيف تسربت الجرأة إلىّ إلى هذا الحد!.. حيث ارتديت ما وجدت أمامى فى خزانة ملابسى وهرولتُ مسرعة إلى حيث سيارتى.. حتى إن عامل الجراج قد أُصيب بذعر ما إن رآنى بتلك الساعة.. فلم أُعره انتباهًا.. انطلقت بسيارتى على أقصى سرعة دون علم بوجهة محددة أقصدها.. حينها فقط انهمرت دموعى كسيل جارف.. وما إن وصلت إلى أعلى مكان بالمقطم حيث الجو بدا باردًا والمكان خاويًا من كل شىء.. حينها ترجّلتُ من السيارة وبدأ صوت نحيبى يعلو ويعلو حتى تحول إلى صرخات متتالية.. كيف يُعقل أن ندفع أنفسنا إلى حافة الهلاك باسم الحب! وأى أذى هذا الذى نرتكبه بحق الروح! ربما فى لحظات ضعفى تلك كنتُ سأكون فريسة سهلة للشيطان كى أدفع بنفسى من تلك القمة العالية.. مسحت دموعى وتراجعتُ قليلًا إلى الخلف.. كانت الساعة قد شارفت على الثالثة فجرًا.. مرّ الأسبوع الثانى ولا يزال أنين روحى لا يهدأ لا سيما بعد كل مرة أرى بها حسابه الشخصى، فأرى ثمة صورًا جديدة قد وضعها هو وحبيبته تلك.. فأشعر بالانتكاسة من جديد.. مضى شهر على هذا الحال.. شعرتُ بأننى لن أتعافى مطلقًا منه طالما ما زلتُ أراقبه فى اليوم ما يقرب من المئة مرة.. قررتُ أن أُفعّل «البلوك» ليس فقط من صفحات الفيس ومحتوياته ورسائله لدىّ ولكن «بلوك من قلبى أولًا»، مرت ستة أشهر وأنا أحاول أن أتعافى من حبه.. حاولت أن أنشغل بأشياء أخرى.. تعلمتُ فنون الديكور والموسيقى والرسم.. سبحتُ فى عالم آخر لم أكن أعرفه.. أصبحت أدرس كل ما له علاقة بالأرقام والحسابات حتى لا أعطى فرصة لعقلى للتفكير فيه.. نعم عانيتُ كثيرًا لا سيما وأنا فتاة لا تستهويها الأرقام منذ أن كانت صغيرة.. لم أحاول أن أُلقى بنفسى فى شِباك رجل آخر، لا سيما أن الفرص كانت سانحة لى بكل الطرق، ولكن لن أفعل بنفسى هذا مطلقًا.. اتسعت دائرة معارفى وأصدقائى، حتى إننى استثمرت كل ما تعلمت خلال الأشهر السابقة فى بداية مشروع صغير، وصِرنا لا نتوانى عن المقابلات وربما إقامة الحفلات الصغيرة.. حتى إننى قابلته منذ شهر واحد فقط مع حبيبته يتعانقان.. حينها وددتُ لو أن أذهب إليه وأبادله السلام، ولكن تذكرتُ أنه بالأخير شرقى مريض بداء الكبر.. وربما سيفهم سلامى هذا ضعفًا واستجداء لمحبته من جديد.. فتراجعتُ عن تلك الخطوة واكتفيت بأن مررتُ عليه وكأنى لم أره.صار صوت الموسيقى يعلو ويعلو بينما أنا قد أطلقت تنهيدة عميقة مع آخر نفس بتلك السيجارة التى أدخنها وأنا أشعر بنضج قد اعترانى قبل الأوان، حتى إننى لم أعد ألتفت لأشياء كبيرة فى الحياة دومًا ما سعيتُ إليها دون أى كلل أو ملل، إلا أنها لم تتجرأ على التقدم نحوى ولو بخطوة واحدة.