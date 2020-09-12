خالد الطوخى يكتب: الأمية.. العدو الحقيقى للتنمية المستدامة

الحديث عن التنمية المستدامة يفضى دائمًا إلى عدة موضوعات جانبية فى مقدمتها على الإطلاق قضية الأمية والجهود المبذولة من أجل القضاء عليها، باعتبارها تمثل الخطر الحقيقى على أى محاولات تستهدف تنمية حقيقية ومستدامة، وهنا تتجلى بوضوح أهمية تلك الخطوة التى قامت بها الدولة فى هذا الشأن، حيث كانت قد أدرجت مسألة محو الأمية ضمن الأهداف الأممية «التنمية المستدامة» وكذلك ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠.حتى نضع أيدينا على أهمية تلك الخطوة علينا أن نضع فى الاعتبار أن عدد الأميين فى مصر يبلغ ١٨.٤ مليون نسمة، حيث بلغت نسبة الأمية ٢٥.٨٪ عام ٢٠١٧، وطبقًا لبيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار فإن نسبة الأمية انخفضت إلى ٢٤.٦٪ فى يوليو ٢٠١٩، ما يشير وبشكل لافت للنظر إلى أن هذا المعدل سوف يقل أيضًا خلال الأعوام المقبلة بإذن الله بفضل تلك الخطط والبرامج التنموية التى وضعتها دولة ٣٠ يونيو، والأمر الذى يدعو للتفاؤل فى هذا الجانب أنه بالفعل قد انخفضت معدلات الأمية بين الشباب «١٥-٢٤ سنة» مقارنة بكبار السن «٦٠ سنة فأكثر»، حيث بلغ ٦.٩٪ للشباب مقابل ٦٣.٤٪ لكبار السن، وهذا لم يأت من فراغ وإنما هو انعكاس طبيعى للجهود الكبيرة التى بذلتها مصر فى هذا الصدد خلال الأعوام الماضية، خصوصًا فى المحافظات الحدودية، حيث سجلت محافظة البحر الأحمر أقل معدلات للأمية بنسبة بلغت ١٢٪، وهذا يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان فى تلك المناطق تحديدًا، والتى ظلت بكل أسف مهملة لفترات طويلة من الزمن. فالأمية ليست مشكلة شخص، ولكنها مشكلة مجتمع، ومصر لا تعمل الآن فقط على محو أمية القراءة والكتابة فحسب، وإنما وضعت خططًا وبرامج متخصصة تم تصميمها لجعل معرفة القراءة والكتابة على درجة كافية، بحيث تضع الإنسان على طريق المعرفة وتزوّده خلال مرحلة تعليمه بقدر ملائم من التثقيف والتوجيه والإرشاد حتى يصبح قادرًا على التعلم بنفسه، ليتأهل ويصبح مواطنًا صالحًا ومنتجًا، قادرًا على معرفة حقوقه وواجباته، ومعرفة مكانه فى مجتمعه ومكانة مجتمعه فى العالم.وهنا فى تقديرى تكمن أهمية الاهتمام بالعلم، لأن العلم هو الذى يزيد من ثقافة الإنسان، كما يزوده بالمعلومات ويطور من معلوماته، ويمنحه قوة المعرفة، لأنه لا يقتصر على نوع واحد من العلوم.ونستطيع القول إن مصر تقف الآن فى منتصف السلم العالمى للأمية الهجائية، ما يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة من أجل القضاء على الأمية، خاصة أن الهيئة العامة لتعليم الكبار بصدد تغيير قانون إنشائها لإلزام المؤسسات بالقيام بأدوار محددة من أجل القضاء على أمية المواطنين، وذلك بالطبع بعد عزوف مؤسسات المجتمع المدنى فى الوقت الحالى عن أداء دورها فى هذا المجال، وفى هذا الصدد أيضًا ستطبق الهيئة ما تسمى «الشهادة المؤمنة» عن طريق الباركود، وستكون لشهادة محو الأمية صلاحية لمدة ٥ سنوات تجدد بعدها لضمان استمرارية الشخص فى التعلم. ففى دولة تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى المجتمع المصرى، قد تقف الأمية عائقًا أمام تحقيق أهداف التنمية، ولكن هناك تحفيزًا من القيادة السياسية لهيئة تعليم الكبار لتنفيذ مشاريعها فى القضاء على الأمية، من خلال مشاركة بعض الجهات مع الهيئة فى تحقيق خطتها، ما يدعو إلى القول إن الهيئة تسير بالفعل على الطريق الصحيح حاليًا بدعم من الدولة، ما يجعل الإعلان عن أن مصر خالية من الأمية خلال السنوات القليلة المقبلة أمرًا ليس صعبًا ولا مستحيلًا.والمؤسف فى هذا الأمر أن نسب الأمية فى مصر تتفاوت من محافظة إلى أخرى، فالمحافظات الريفية وصعيد مصر تتفشى فيها الأمية إلى حد كبير، ومن أكثر المحافظات التى توجد فيها أعداد أميين هى محافظة المنيا، حيث تقترب فيها الأمية من ٤٢٪ وهى نسبة مخيفة جدًا، وتأتى محافظة بنى سويف فى المرتبة الثانية بنسبة تقترب من ٤٠٪، فيما تنخفض الأمية فى محافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، وهذا التفاوت لم يكن وليد اللحظة بل إن هناك أسبابًا متعددة وراء ذلك منها أن الصعيد لم يحصل على حقه فى التنمية الشاملة، ومن ثم بدأت الدولة فى الوقت الراهن، فى إحداث نهضة تنموية فى صعيد مصر، وبدأنا نسمع عن مشروعات قومية ضخمة من أجل تحقيق التنمية، ومن أبرز الأسباب أيضًا فى انتشار الأمية العادات والتقاليد الأسرية، منها منع تعليم المرأة ولكن الفترة الأخيرة شهدت طفرة هائلة فى نشر الوعى بضرورة حصول المرأة على حقها فى التعليم.وعلى الرغم من أن هيئة تعليم الكبار لديها خطة طموحة من المقرر استمرارها حتى ٢٠٣٠، وتنص على القضاء على الأمية خلال تلك الفترة، ولكن الهيئة تُعجل حاليًا فى مشروعاتها التى تستهدف فى المقام الأول القضاء على الأمية، ويتم العمل بمجهود مضاعف من أجل تحقيق رؤية مصر وطموحات الدولة، ومن أجل تحقيق المستهدف من هذه الخطة تم توقيع أكثر من ٢٠ بروتوكول تعاون مع الجامعات ليتم إعطاء الفرصة لطلبة الجامعات المصرية للتدريس فى فصول محو الأمية، إضافة إلى توقيع ٤ بروتوكولات مع أحزاب سياسية كبيرة لفتح فصول لمحو الأمية وفقًا للقانون، من أجل إفساح المجال أمام مشاركة جميع الجهات مع هيئة تعليم الكبار.ويعد أبرز ما تم فى هذا الصدد أنه تم وضع تشريع جديد وعرضه على البرلمان يتعلق بتعديل قانون الهيئة وتفاصيله وآليات تنفيذه، لأن قانون الهيئة الحالى لا يرضى طموح الدولة المصرية، ولهذا أصبحت الحاجة ملحة لوضع تشريع جديد يقضى على الأمية، وأبرز ملامح القانون الحالى أنه ينص على أن القضاء على الأمية واجب وطنى، إلا أن من يشارك مع الهيئة يعمل بشكل تطوعى وإنجازه ضعيف جدًا، فمثلا الأحزاب جميعها تقضى على أمية قرابة ٤٠٠ شخص سنويًا، فى حين أن جامعة واحدة تستطيع القضاء على أمية ١٠ آلاف و٢٠٠ مواطن فى عام، وهنا تتجلى أهمية التشريع الجديد، حيث إنه يلزم مختلف الجهات بالقضاء على الأمية. فالتشريع الجديد يحمل شعار «مؤسسة بلا أمية»، حيث يتم تطبيقه والتفتيش عليه باستمرار ومتابعته، بحيث لا تكون هناك مؤسسة فى الدولة بين جنباتها عمال أميون، فهذه المؤسسات ستحصل على شهادة اعتماد من هيئة تعليم الكبار بأنها مؤسسة خالية من الأمية، كما يتم تفعيل الضبطية القضائية للتفتيش على المؤسسات والأميين فيها، وعمل اختبارات للعاملين فيها، خاصة من لديهم شهادات محو أمية سابقة أو غير متعلمين. فتطبيق هذه الخطة سيقضى على نسبة كبيرة من الأمية.وهناك مسألة أراها فى منتهى الأهمية، وهى حث مؤسسات المجتمع المدنى للقيام بالدور الذى ينبغى أن تقوم به من أجل محو الأمية، حيث توجد قرابة ٥٠ ألف جمعية أهلية لو افترضنا أن كل جمعية محت أمية ٢٠٠ شخص، سنقضى على أمية ١٠ ملايين فى السنة. فهذه الكيانات لا بد أن تدعم وتعمل بشكل قوى، بجانب المؤسسات الأخرى التى تدعم الهيئة، منها الشرطة والأوقاف وبعض الجهات الأخرى، مع الوضع فى الاعتبار ضرورة تجفيف منابع الأمية، خاصة أن هناك ٣ منابع رئيسية للأمية، أولها عدم التحاق الطفل بالتعليم منذ صغره، وعندما تصل سنه إلى ١٥ عامًا يصبح شخصًا أُميًا لا يجيد القراءة والكتابة، ومن ثم بدأت الدولة فى إلحاق جميع الأطفال فى سن الإلزام بالمدارس وتوفير أماكن مناسبة لهم، ومدارس جديدة فى المناطق النائية الأكثر احتياجًا، أما السبب الثانى للأمية هو التسرب من التعليم. فعدد كبير جدًا يتسرب من المدارس، والدولة الآن تعمل على سد منابع الأمية بعد إنشاء إدارة للتسرب من التعليم تبحث أسباب التسرب من المدارس، والسبب الثالث فى منابع الأمية، ارتداد الشخص الذى تم محو أميته إلى طابور الأميين مرة أخرى.وعلى الرغم من ذلك فإننى أشعر بالتفاؤل الشديد بأننا سوف نستطيع بالفعل القضاء على الأمية وإعلان مصر خالية من الأمية خلال السنوات القليلة المقبلة.