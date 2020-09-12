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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

علاج 100 مواطن بالمجان في قرية باروط ببنى سويف (صور)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:56 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف السبت، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكشف تقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة في هذا الشأن، أنه تم تنفيذ قافلة طبية لأمراض العيون بالوحدة الصحية بقرية باروط، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية القبطية، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تفشي عدوى فيروس كورونا.

تمكنت القافلة التي تفقدها وأشرف عليها وكيل الوزارة من الكشف على 100 مريض منهم 2 مياه زرقاء، و6 مياه بيضاء، و14 كشف نظارة، حيث يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات إلى مستشفى حورس بالمنيا، وأشرف على تنفيذ القافلة من الهيئة القبطية الإنجيلية مريان نبيل مسؤول فريق العيون بالهيئة، ونانسي بولس مسئول فريق العيون ببني سويف.
علاج 100 مواطن بالمجان في قرية باروط ببنى سويف (صور)
علاج 100 مواطن بالمجان في قرية باروط ببنى سويف (صور)
علاج 100 مواطن بالمجان في قرية باروط ببنى سويف (صور)
علاج 100 مواطن بالمجان في قرية باروط ببنى سويف (صور)
علاج 100 مواطن بالمجان في قرية باروط ببنى سويف (صور)
علاج 100 مواطن بالمجان في قرية باروط ببنى سويف (صور)
علاج 100 مواطن بالمجان في قرية باروط ببنى سويف (صور)
علاج 100 مواطن بالمجان في قرية باروط ببنى سويف (صور)
علاج 100 مواطن بالمجان في قرية باروط ببنى سويف (صور)
علاج 100 مواطن بالمجان في قرية باروط ببنى سويف (صور)
علاج 100 مواطن بالمجان في قرية باروط ببنى سويف (صور)
علاج 100 مواطن بالمجان في قرية باروط ببنى سويف (صور)
علاج 100 مواطن بالمجان في قرية باروط ببنى سويف (صور)
علاج 100 مواطن بالمجان في قرية باروط ببنى سويف (صور)

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