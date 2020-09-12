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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة طامية بالفيوم يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:54 م
ياسر جمعة
ياسر جمعة
الفيوم-زينب علاء
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تفقد ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، للتأكد من انتظام سير العمل وتقديم سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين؛ للتصالح على مخالفات البناء لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأوضح ياسر جمعة، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها التخفيف والتسهيل على المواطنين المتقدمين، لا سيما من خلال استمرار العمل بالمركز التكنولوجي حتى الساعة الثامنة مساءً، ومد العمل بالخزينة، وكذا العمل يوم السبت وزيادة عدد العاملين بالمركز التكنولوجى، منعًا للتزاحم، مشيرًا إلى أن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجاري طبقًا للقانون.

وشدد رئيس المدينة على قبول جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنون ذوو الشأن للتصالح، وترك البت في قبول طلب التصالح للجان المختصة بذلك، وتسهيل إجراءات قبول الطلبات من المواطنين، مشيدًا بوعي أهالي مركز طامية لرغبة المخالفين في التصالح، وتقنين أوضاعهم والاستفادة من الفرصة التي منحتها الدولة في التصالح في بعض مخالفات البناء.

وأكد ياسر جمعة أنه ما زال أمام المواطنين الراغبين في التقدم للتصالح في مخالفات البناء فرصة كبيرة لن تعوض لتقنين أوضاعهم والحصول على المستندات الدالة على قانونية عقاراتهم، والتعامل القانوني حيالها.

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