«كامب البرلس».. مشروع شبابى ينظم رحلات سياحية لكفر الشيخ

منذ 3 أشهر كان أحمد علي (27 سنة) المقيم بدولة الكويت يتحدث مع صديقه عبدالرحمن جلال المقيم في مسقط رأسهما بمحافظة كفر الشيخ، العالم آنذاك كان قد توقف تماما بسبب تداعيات كورونا، لذا فكر الصديقان في مشروع يحسن من دخلهما، ولأن عبدالرحمن يعشق الترحال واكتشاف كل ما هو جديد، اقترح علي صديقه عمل كامب سياحي في بحيرة البرلس.ولم يتفاجأ أحمد باقتراح صديقه، قائلا: «عارف كويس قد إيه هو مجنون بجمال كفر الشيخ ومنتمي لكل مكان فيها وعايز الناس كلها تعرفه».بدأت فكرة «كامب البرلس» حيز التنفيذ، بالفعل بتحرك عبدالرحمن وعرض الفكرة على الجهات الحكومية بالمحافظة وأخذ الموافقات، حيث لاقت الفكرة ردود أفعال إيجابية واستجابة من المسئولين في التنمية المحلية بمنطقة البرلس، «لاقينا المسئولين بيشجعونا، وبيقدموا لنا كل التسهيلات الممكنة علشان نبدأ تنفيذ المشروع»، في الوقت نفسه كان أحمد يتولى الجانب الدعائي والترويجي للفكرة بصوره المميزة لبحيرة البرلس على مواقع التواصل الاجتماعي «أنا مصور وثائقي ومهندس، والبرلس كانت الوجهة الأولى ليا كمصور، وعملت مشاريع وثائقية كتير عن حياة الناس هناك، وعن عاداتهم وتقاليدهم، كنوع من حفظ التراث لمحافظة كفر الشيخ، ولقيت رد فعل مرعب على الفكرة على السوشيال ميديا»، وفق ما يقول أحمد.وبعد 10 أيام فقط، كان عبدالرحمن قد اشتري مركبا وبدأ في استخراج تصريحاته ليستخدمه في مشروعهما: «اشترينا مركب من مراكب الصيد الجائر في البحيرة، وجهزناها لأغراض سياحية علشان أحنا رافضين موضوع التعدي الجائر على المحميات الطبيعة، ونفس الوقت نشجعهم أنهم يعملوا زينا ويكون لهم مصدر دخل تاني غير صيد الزريعة».حب أحمد لهواية التصوير جعلته عاشقًا لكل منظر طبيعي في كفر الشيخ، حيث قال: «أهم ما يميز بحيرة البرلس هو أن مكان جميل وهواها نقي، فعلا تستحق أنها تكون مزار سياحي»، وكذلك حبهما لبحيرة البرلس تحديدا دفعهما لمراعاة البُعد البيئي للمحمية الطبيعية، وبنقلل استخدام البلاستيك، والحاجات اللي ممكن تضر بالمكان، وبنوعي الناس بأن البحيرة بيها طيور مهاجرة يجب الحفاظ عليها.ويتمنى أحمد أن تتغير نظرة الصيادين وسكان المنطقة المحيطين بالبحيرة، مضيفا: «بحلم أن البرلس بدل ما تكون مكان الصيادين بيعانوا فيه من مفيش أسماك يصطادوها، أنه يكون مكان سياحي والناس تشتغل فيه ويعرفوا الناس بجمال وروعة بلدهم».دعم كبير وجده الصديقان من عدد من شركات السياحة في مصر بعد عرض الفكرة وأبعادها، مضيفًا: «بعض الشركات عرضت علينا يشتغلوا معانا لمحاولة عرض الأجزاء الجميلة المجهولة في مصر، وفتح أماكن جديدة علشان ماتكونش السياحة بس شرم الشيخ والغردقة».لم تستغرق فكرة «كامب البرلس» وقتًا طويلًا حتى وجدت استجابة كبيرة من عدد كبير من الشباب من كل المحافظات، وبالفعل قامت أولى الرحلات منذ 3 أيام، وكانت ردود الأفعال إيجايبة وفق ما أكده أحمد علي، «خلقنا معانا فرص عمل لعدد من الشباب وسكان القرية، وكمان مشروعنا بيستهدف أنه يفتح أبواب رزق لأصحاب الصناعات أيام التي تتميز بها المحافظة، زي الفخار من أهل دسوق، والكليم اليدوي من أهل فوه».ويتمنى أحمد أن يحقق المشروع ربحًا ماديًا حتى يستمر في الفترة المقبلة، مضيفا: «هدفنا التوسع وإقامة كامب لكل منطقة في المحافظة، ونعرف الناس بكفر الشيخ وجمالها، خصوصًا أن أسعارنا تعتبر رمزية بالنسبة لشركات السياحة، وتتراوح إجمالي تكاليف الرحلة للفرد من 400: 500 جنيه شاملة مصاريف النقل من القاهرة، وتقديم كافة الخدمات الفندقية المميزة.. اتعاملنا مع أحد بيوت الصيادين لتقديم وجبة الغداء بطريقة الصيادين من سكان البرلس، وأتمني أنه خلال سنة يكون عندنا 20 مركب ونشغل معانا أكبر عدد ممكن من شباب وسكان المنطقة».