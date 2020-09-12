وصول وزير خارجية أرمينيا إلى القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، زوهراب مناتساكانيان وزير خارجية دولة أرمينيا، في زيارة إلى البلاد تستغرق 4 أيام يلتقي خلالها وزير الخارجية سامح شكري، وعددا من كبار المسئولين.وصل وزير الخارجية الأرميني والوفد المرافق له على متن طائرة الخطوط الجوية الإماراتية القادمة من دبى، حيث تم إنهاء إجراءات الوصول عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، حيث كان في استقباله وفد من سفارة أرمينيا وعدد من مسؤولي مكتب وزارة الخارجية بمطار القاهرة.ومن المقرر أن يتلقي زوهراب مناتساكانيان خلال زيارته مع سامح شكري وعدد من كبار المسئولين في مصر فضلا عن عقد لقاء مع ممثلي الجالية الأرمينية.