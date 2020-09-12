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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة يخفض أسعار التصالح فى مخالفات البناء 15%

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:40 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، على مستوى المحافظة ليكون سعر المتر بالقرى 50 جنيهًا، والأنشطة الصناعية والتجارية بالقرى تخفض 20%، وتخفض الأسعار بالمدن والأحياء والمنطقة الصناعية والاستثمارية 15%.

وتفقد محافظ الجيزة المركز التكنولوجى بحى بولاق الدكرور ومكتب خدمة المواطنين وتبسيط الإجراءات بمركز ومدينة أبوالنمرس، لمتابعة الالتزام باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى متابعة توافد المواطنين للتقدم لسداد رسوم الجدية قبل انتهاء المهله المحددة.

وشدد المحافظ على رئيسي حى بولاق ومركز أبوالنمرس بتسهيل الإجراءات على المواطنين في استلام الطلبات بصورة البطاقة أو صورة عقد الملكية لحين استيفاء باقى المستندات قبل انتهاء المهله المحددة.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم تشكيل لجنة فنية لتقييم أسعار السيارات فى مخالفات البناء التى تم وضعها، وفقًا للبعد الاجتماعي والطابع الشعبي بكل حي ومركز ومدينة تابعة للمحافظة للنظر فى إمكانية تخفيض بعض القيم السعرية فى عدد من القطاعات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والتسهيل عليهم لسرعة تقنين أوضاعهم وتحفيزًا لهم.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة تعد الأقل فى أسعار القيم السعرية على مستوى الجمهورية، فهناك بعض المناطق يتم التصالح فيها بمقابل 50 جنيهًا للمتر السكنى، حيث تم مسبقًا وضع قيم تتواءم مع الطابع السكانى لكل قطاع بالمحافظة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيرًا إلى أنه فى حال تخفيض القيمة السعرية لأى منطقة سوف يتم مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، موضحًا أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على التحاور مع الموظفين داخل المركز التكنولوجي للتأكد من قيامهم بأداء المهام المطلوبة منهم، موجهًا بمد فترات العمل بالمركز حتى الفترات المسائية للتسهيل على المواطنين وإنجاز العمل، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بدعم المراكز التكنولوجية بموظفين إضافيين لتقليص المده الزمنية التى يقضيها المواطن داخل المركز ولاستيعاب أكبر قدر من المواطنين يوميًا فى ظل الكثافة التى تشهدها المراكز التكنولوجية يوميًا لتوافد المواطنين عليها.

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين والتحاور معهم، للتعرف على أبرز المعوقات التى تواجههم للعمل نحو سرعة حلها للتيسير عليهم موجهًا باتخاذ اللازم نحو سرعة تحديد وتحصيل قيمة رسوم جدية التصالح لبعض المواطنين التي سبق أن تقدمو بطلبات التصالح علي مخالفات البناء.

ووجه المحافظ إنذارًا إلى أحد الموظفين بالمركز التكنولوجى بحى بولاق الدكرور بعد تلقى شكوى أحد المواطنين بالتعامل غير اللائق معه من قبل الموظف، مشددًا على أنه فى حال تكرار المخالفة سيتم إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق.

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