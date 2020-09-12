«التعليم» تكشف عن حقيقة تخصيص كمبيوتر مجاني لكل طالب ومدرس

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما يتم تداوله بشأن توفير كمبيوتر مجاني لكل طالب، حيث انتشرت شائعات عن توفير الحكومة كمبيوتر محمول مجانيًا للطلاب والمعلمين.وقال الدكتور طارق شوقي في تصريح له: «ما يتم تداوله بشأن توفير كمبيوتر مجاني لكل طالب كذب وتضليل.. وموضوع مثل هذا سيكون إنجاز هائل للدولة يستحق حفلًا كبيرًا للإعلان عنه وليس شائعات على المواقع».